Serie A: il Napoli vince ma soffre, 2-1 al Brescia

Il Napoli batte 2-1 il Brescia al San Paolo nell'anticipo della quinta giornata di Serie A. La squadra di Ancelotti parte forte e va subito in gol con Mertens al 13', abile a capitalizzare un assist di Callejon e a battere Joronen. Il raddoppio arriva in pieno recupero a fine primo tempo, questa volta è Manolas a insaccare con un bel colpo di testa. Nella ripresa gli ospiti umentano i ritmi e i padroni di casa, complici anche gli infortuni in difesa soffrono parecchio e subiscono il forcing della squadra di Corini. Al 55' l'arbitro annulla un gran gol di Tonali dopo aver consultato il Var, ma al 66' lo stesso regista pennella da calcio d'angolo un perfetto pallone per la testa di Balotelli che non sbaglia il 2-1. Il finale è tutto di marca bresciana, ma la difesa del Napoli riesce a reggere e a portare a casa i tre punti. In classifica il Napoli sale a quota 12 a meno sei punti dalla capolista Inter, mentre il Brescia resta fermo a quota 6 punti.