Serie A in tv: Dazn e Sky, ecco le partite di Juventus, Milan, Inter, Roma e..

Serie A TIM: su DAZN Juventus-Bologna, Roma-Frosinone ed Empoli-Milan

Turno infrasettimanale di campionato in serie A. Quali partite su Sky e quali su Dazn? Ecco il programma.

Serie A TIM - JUVENTUS-BOLOGNA SU DAZN

DAZN offrirà per la Seria A TIM 3 match con altrettante big della serie A. a partire dalla capolista Juventus, che mercoledì 26 settembre alle 21:00 ospiterà a Torino il Bologna di Pippo Inzaghi, fresco del bel successo casalingo contro la Roma. Al commento del match Massimo Callegari e Francesco Guidolin, mentre il pre e post partita sarà affidato a Diletta Leotta e a Mauro German Camoranesi. Una partita particolarmente interessante, dal momento che i bianconeri, guidati da Cristiano Ronaldo, in goal da due partite consecutive, vorranno proseguire la marcia a punteggio pieno, in vista del big-match contro il Napoli di sabato prossimo.

SERIE A TIM, ROMA-FROSINONE SU DAZN

In contemporanea, sempre su DAZN, sarà possibile seguire il confronto all’Olimpico tra Roma e Frosinone, dove i giallorossi saranno chiamati a fermare la crisi di risultati e di fronte troveranno la squadra ciociara reduce dell’ottima partita di ieri contro la Juventus. La telecronaca del match sarà a cura di Ricky Buscaglia e Massimo Donati. Gli spettatori potranno inoltre scegliere Zona Gol, che assicurerà loro tutte le migliori azioni dei due match in diretta.

SERIE A TIM, EMPOLI-MILAN SU DAZN

L’altro incontro che DAZN trasmetterà in esclusiva sarà quello previsto per giovedì 27 settembre alle 21:00, tra Empoli e Milan, che chiuderà il turno infrasettimanale. Al Castellani la squadra di casa darà filo da torcere ad un Milan in cerca dei tre punti per non perdere terreno nei confronti delle rivali. Ai microfoni di DAZN Pierluigi Pardo e Roberto Cravero, che saranno introdotti da Giulia Mizzoni.

SERIE A TIM HIGHLIGHTS SU DAZN

Su DAZN, inoltre, come di consueto, saranno disponibili gli highlights di tutte le partite della sesta giornata del massimo campionato italiano.

SERIE A TIM I MATCH SU SKY E SU DAZN E IL PROGRAMMA

Inter-Fiorentina (martedì 25, ore 21 – SKY)

Udinese-Lazio (mercoledì 26, ore 19 – SKY)

Roma-Frosinone (mercoledì 26, ore 21 – DAZN)

Atalanta-Torino (mercoledì 26, ore 21 – SKY)

Cagliari-Sampdoria (mercoledì 26, ore 21 – SKY)

Genoa-Chievo (mercoledì 26, ore 21 – SKY)

Juventus-Bologna (mercoledì 26, ore 21 – DAZN)

Napoli-Parma (mercoledì 26, ore 21 – SKY)

Spal-Sassuolo (giovedì 27, ore 19 – SKY)

Empoli-Milan (giovedì 27, ore 21 – DAZN)

SERIE A TIM, I MATCH SU SKY. LA PROGRAMMAZIONE

Martedì 25 Settembre

Ore 20:30 e 23 Sky Calcio Live condotto da Marco Cattaneo con Daniele Adani e Paolo COndò

ore 21 Inter-Fiorentina Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251 (anche in 4K HDR per i clienti Sky Q) telecronaca Fabio Caressa e commento Beppe Bergomi

Mercoledì 26 Settembre

ore 18:30 Sky Calcio Show con Giorgia Cenni e Luca Marchegiani

ore 20:30 e 23 Sky Calcio Show condotto da Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Marco Bucciantini e Giorgia Cenni

ore 19 Udinese Lazio Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 telecronaca Federico Zancan e Lorenzo Minotti

Ore 21 Diretta Gol canale Sky Sport 251

ore 21 Napoli-Parma Sky Sport Serie A e Sky Sport 252 telecronaca Maurizio Compagnoni e Massimo Ambrosini

ore 21 Cagliari-Sampdoria Sky Sport 253 telecronaca Dario Massara e Luca Pellegrini

ore 21 Atalanta-Torino Sky Sport 254 telecronaca Riccardo Gentile e Beppe Bergomi

ore 21 Genoa-Chievo Sky Sport 255 telecronaca Antonio Nucera e Renato Zaccarelli