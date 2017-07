Serie A: Juve favorita. Rischio B per Benevento, Crotone e Spal. Le quote

QUOTE SERIE A

La Lega ufficializza le date date del campionato di Serie A, al via il 19-20 agosto. La Juve campione d'Italia affronterà nella prima giornata del prossimo campionato di serie A il Cagliari in casa. La Roma giocherà a Bergamo con l'Atalanta, il Napoli al Bentegodi col Verona. Big match tra Inter e Fiorentina. Per il titolo la Juventus parte ancora favorita e si gioca campione a 1.80.

Il Napoli è la prima inseguitrice a quota 5,00, mentre il Milan grazie al mercato vissuto da protagonista scala posizioni ed è terzo in lavagna a 8,00 volte la posta. Roma e Inter si giocano a 10. Le 3 squadre più indiziate alla Serie cadetta sono il Benevento, la cui retrocessione è a 1.25, il Crotone, in B a 1.65, e la Spal, a 1.38. Rischiano però anche il Verona, a 2.50, e Bologna e Cagliari, la cui retrocessione vale rispettivamente 4 e 4.50.