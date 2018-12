Serie A: la Juve batte la Samp, record di punti nel girone d'andata

Con la vittoria contro la Sampdoria all'Allianz Stadium la Juventus, gia' campione d'inverno, chiude il girone di andata con il record di punti, 53 punti, frutto di 17 vittorie e due pareggi. Record anche per quanto riguarda i punti conquistati nell'anno solare: sono 101. Il precedente primato al giro di boa apparteneva alla stessa Juve, che nel campionato 2005/2006 aveva chiuso la prima parte della stagione con 52 punti.

Una doppietta di Cristiano Ronaldo regola la Sampdoria e la Juventus chiude l'anno saldamente in testa alla classifica. Allo Stadium finisce 2-1 per i bianconeri l'anticipo delle ore 12.30 della diciannovesima giornata di campionato. Juve in vantaggio dopo soli due minuti. Dybala trova Ronaldo dal limite la cui conclusione si infila nell'angolino in basso a destra.

Il pareggio della Samp al 33' su rigore trasformato da Quagliarella. Nella ripresa al 64' la Juve passa in vantaggio per un rigore assegnato in seguito a un fallo di mano di Ferrari. Rigore assegnato da Paolo Valeri dopo aver consultato il Var. Nel finale la Sampdoria perviene anche al pareggio ma il gol di Saponara al 93' è annullato per fuorigioco dopo aver consultato il Var.