Serie A: la Lazio travolge il Pescara 6 a 2. L'Atalanta batte il Cagliar

Golaeada Lazio nella ventitreesima giornata di serie A. L'Atalanta batte il Cagliari, Empoli e Torino pareggiano. Questi i risultati e la classifica: Bologna-Napoli 1-7, 4'pt, 25'st, 29'st Hamsik (N), 6'pt Insigne (N), 33'pt, 43'pt 45'st Mertens (N), 36'pt Torosidis (N) Milan-Sampdoria 0-1, 25'st Muriel (rig) Atalanta-Cagliari 2-0, 4'pt e 16'pt Gomez (A) Chievo-Udinese 0-0 Empoli-Torino 1-1, 11'pt Belotti (T), 47'pt Pucciarelli (E) Genoa-Sassuolo 0-1, 26'pt Pellegrini (S) Pescara-Lazio 2-6, 10'pt, 14'pt, 4'st 32'st Parolo (L), 29'pt Benali (P), 41'pt Brugnan(P), 12'st Keita (L), 24'st Immobile (L) Palermo-Crotone: ore 18 Juventis-Inter: ore 20.45 Roma-Fiorentina: martedì 7 febbraio ore 20.45 Classifica: Juventus 51, Napoli 48, Roma 47, Lazio 43, Inter, Atalanta 42, Fiorentina, Milan 37, Torino 32, Sampdoria 30, Chievo, Udinese 29, Bologna, Sassuolo, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Crotone 18, Palermo 11, Pescara 9.

Milan - Sampdoria 0 a 1

La Sampdoria ha confermato di attraversare un buon periodo di forma espugnando San Siro (sette giorni dopo il successo sulla Roma) nel lunch match della ventitreesima giornata della serie A. I blucerchiati si sono imposti per 1-0 sul Milan grazie alla rete firmata da Muriel (dal dischetto, a meta' della ripresa) e alle parate decisive del rientrante Viviano. Molto bene i liguri, con una buona difesa e ripartenze sempre pericolose; in leggera crisi d'identita' i rossoneri, che comunque avrebbero meritato il pareggio. Nei padroni di casa, in formazione largamente rimaneggiata (fuori causa gli infortunati Antonelli, De Sciglio, Bonaventura e Montolivo), Vincenzo Montella ha deciso di puntare dal primo minuto su un 4-3-3 "sporco". Spazio dunque a Zapata (alla seconda presenza stagionale), Paletta, Kucka e Romagnoli (questi ultimi due terzini) davanti a Donnarumma; con Bertolacci, Sosa e Pasalic lungo la linea mediana e con Suso, Bacca e Deulofeu nel tridente offensivo. In panchina Locatelli; in campo nella ripresa l'acciaccato Abate, Lapadula e il neo arrivato Ocampos. Negli ospiti, privi degli indisponibili Sala e Falcone, Marco Giampaolo ha confermato il collaudato 4-3-1-2, schierando in avvio Bereszynski, Silvestre, Skriniar e Regini a protezione di Viviano; Linetty, Torreira e Praet a centrocampo; con Bruno Fernandes alle spalle della coppia d'attacco Muriel, Quagliarella. Dopo una fase iniziale di studio, la gara e' entrata nel vivo intorno al 20'. Prima Paletta ha murato Muriel in area di rigore sul piu' bello; dall'altro lato Viviano ha risposto presente su un bel sinistro dal limite di Bertolacci. Al 25' ghiotta occasione in favore dei blucerchiati: su una bella ripartenza Muriel ha servito involontariamente una palla d'oro a Linetty, la sua conclusione e' stata stoppata alla grande da Donnarumma. Quattro minuti dopo ci ha riprovato Bertolacci (stavolta di destro da fuori area) e Viviano ha deviato la sfera in corner. Infine, al 36', Suso e' scappato via sull'out sinistro ma il portiere della Samp e' stato lesto nel chiudere in uscita sull'accorrente Pasalic, pronto a insaccare da due passi. Subito intensa, invece, la seconda frazione. Al 3' Deulofeu ha colto in pieno il palo con un chirurgico destro a girare. Al 6' ci ha provato Praet, il quale pero' non ha impensierito Donnarumma. All'8', sugli sviluppi di un corner, sponda di Paletta e rovesciata di Bacca, bella ma non precisa. Al 15', dal limite dell'area, destro di collo pieno di Pasalic con palla a un soffio dal palo alla destra di Viviano. Al 24' la svolta del match: Paletta ha steso in area Quagliarella. Rigore ineccipibile, calciato (al 25') da Muriel, bravo a battere Donnarumma con freddezza. Al 32' ha provato a rispondere il Milan, con un sinistro alto di Suso da buona posizione. Al 37' Djuricic ha saltato nettamente Romagnoli ma ha concluso di poco al lato. Un minuto dopo su un insidioso tirocross di Deulofeu, Viviano ha fatto buona guardia sul primo palo. Al 42', su un filtrante splendido di Suso, Lapadula ha calciato a colpo sicuro e Viviano ha salvato i suoi con un autentico miracolo, ripetuto sulla pronta ribattuta ravvicinata del neo entrato Abate. Qui sono terminate le ostilita'. Sugli spalti Ferrero in festa; qualche fischio invece da parte dei tifosi del Milan.