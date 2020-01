Serie A, scudetto Juventus? Attenti alla Lazio: crollano le quote dei broker

Serie A, scudetto Juventus? Bianconeri 1,40. Inter lontana, crolla la quota della Lazio

La Juventus comincia a prendere il largo ma in Serie A regna ancora l’incertezza sulla vittoria finale. I bianconeri sono primi a +4 dall’Inter, mentre la Lazio è a -6 dalla vetta, ma ha una partita in meno rispetto alla squadra allenata da Sarri e ai nerazzurri di Antonio Conte. Il trionfo dei biancocelesti è dato a 6,50, mentre prima della loro vittoria sulla Sampdoria era dato a 8,00, secondo quanto riporta Agimeg.

Per i bookmaker però c’è una netta favorita: le agenzie di scommessa puntano sul nono scudetto di fila della Juventus che si può giocare a 1,40, in discesa rispetto all’1,50 di una settimana fa. L’Inter resta una seria pretendente al titolo ed è in lavagna a 4,50. Il titolo del Napoli sale a 1000,00 volte la posta. L’Atalanta frutta 33,00 volte l’importo giocato, la Roma 50,00. Al Milan servirebbe un miracolo, essendo proposto a 1000,00.