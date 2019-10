Serie A: solo un pari per il Napoli, super Atalanta 7-1 all'Udinese

Le partite delle 15 di Serie A regalano gol ed emozioni. L'Atalanta batte con un perentorio 7-1 l'Udinese, riscattando immediatamente la sconfitta di Champions. Gli uomini di Gasperini vanno sotto per un gol di Okaka all'11', ma poi diventa una sfida a senso unico, complice anche l'espulsione di Opoku. Muriel firma una tripletta, due reti le segna Ilicic e gli altri gol portano le firme di Pasalic e Traorè. Con questo successo i nerazzurri si portano al terzo posto a quota 20 punti, staccando il Napoli. La squadra di Ancelotti, infatti, non riesce ad andare oltre il pareggio per 1-1 a Ferrara contro la SPAL, al gol di Milik risponde Kurtic. I partenopei restano così al quarto posto con 17 punti. Respira la squadra di Semplici che si porta a quota 7. Completa il quadro l'1-1 tra Torino e Cagliari, deciso dalle reti di Nandez e Zaza. I sardi salgono a quota 15 punti a ridosso della zona Champions, i granata si portano a 11. Nel lunch match arriva il successo del Bologna sulla Sampdoria, il 2-1 finale è deciso dalle reti di Palacio e Bani, per i blucerchiati gol di Gabbiadini. La squadra di Ranieri resta all'ultimo posto con soli 4 punti conquistati, mentre quella di Mihajlovic raggiunge quota 12.