Serie A stipendi: Cristiano Ronaldo davanti a Higuain. Domina la Juventus

La Juventus domina anche la classifica degli stipendi in serie A. Secondo una recente ricerca by Global Sports Salary Survey 2018 il club bianconero è al primo posto (6,7 milioni di sterline). Complessivamente sono sei i giocatori bianconeri tra gli 11 dei giocatori più pagati in serie A.

Sul podio Inter e Milan occupano rispettivamente il secondo (3,7 milioni) e terzo (3,55 milioni) posto. In top 5 Roma (2,84 milioni) e Napoli (2,82 milioni) davanti alla Lazio (1,57 milioni di sterline). Ultimo in classifica l’Empoli, con un salario medio di quasi 420.000 sterline annue, poco meno di Frosinone (516mila), Chievo (531mila) e Spal (534mila).

Per quanto riguarda i calciatori, ovviamente il numero uno è Cristiano Ronaldo. CR7 ha un ingaggio netto da 31 milioni netti. Al secondo posto, staccatissimo, c'è il Pipita Gonzalo Higuain, a quota 9,5 mln. L'attaccante del Milan precede altri due giocatori della Juventus. Podio per Paulo Dybala attorno a quota 7 milioni. Quindi ecco Douglas Costa che percepisce 6 milioni di euro a stagione. Tra gli attaccanti si segnalano i 4,6 milioni di Lorenzo Insigne e i 4,5 di Edin Dzeko. Il re dei portieri è ovviamente Gigio Donnarumma, con un ingaggio da 6 milioni netti a stagioni.