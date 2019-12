Serie A: vincono Torino e Brescia, Sassuolo-Cagliari 2-2

Il Torino batte 2-1 la Fiorentina nella 15a giornata di Serie A e riprende la sua marcia verso la zona Europa. Le reti di Zaza e Ansaldi condannano la Viola, troppo timida in attacco, solo nel finale arriva il gol di Caceres che non cambia però le sorti del match. Torna, invece, al successo il Brescia, che si aggiudica la sfida salvezza contro la SPAL per 1-0, decide un gol di Balotelli, Petagna fallisce un penalty. Termina in parità la sfida tra Sassuolo e Cagliari, un 2-2 che smuove la classifica. Berardi (che sbaglia anche un rigore) e Djuricic avevano portato sul doppio vantaggio la squadra di De Zerbi, ma Joao Pedro e Ragatzu riportano il risultato in parità. Nella sfida delle 12.30 il Lecce rimonta due reti al Genoa e il match del Via del Mare si chiude sul 2-2, a Pandev e Criscito rispondono Falco e Tabanelli.