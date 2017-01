Serie A, volano Lazio e Atalanta. Sassuolo-Torino 0-0.

Continuano a volare in classifica la Lazio di Simone Inzaghi e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. I biancocelesti vincono, soffrendo, 1-0 all'Olimpico con il Crotone, grazie ad una rete di Immobile al 90', mentre l'Atalanta si è imposta a valanga in trasferta 4-1 con il Chievo. Finisce invece 0-0 la sfida tra Sassuolo e Torino, con i granata che salgono a 29 punti e la formazione di Di Francesco a 18. All'Olimpico il fortino del Crotone cede solamente nel finale, con Immobile che castiga un errore di Martella, e torna al gol dopo sette turni regalando alla Lazio tre punti pesantissimi. I biancocelesti avevano comunque sbagliato con Biglia un calcio di rigore nel primo tempo. Grazie a questo successo la formazione capitolina sale a 37 punti e ora domenica prossima attende proprio l'Atalanta. La formazione di Gasperini con il 4-1 al Chievo sale a 35 punti in classifica, record assoluto per un girone di andata, momentaneamente al quinto posto, e sogna il sorpasso sui biancocelesti. L'Atalanta a Verona non ha dato scampo ai clivensi grazie alla doppietta di Gomez al 4' e al 22' e il gol di Conti al 42' del primo tempo. Nella ripresa accorcia Pellissier al 17' e in posizione di offside, e poi la rete di Freuler al 24' ha chiuso i giochi.

VITTORIA DELL'INTER A UDINE - La doppietta di Perisic regala tre punti all'Inter contro l'Udinese. I nerazzurri si impongono così 2-1 al Friuli nell'anticipo domenicale delle 12,30 della 19esima giornata di Serie A. Vantaggio bianconero con Jankto al 17' del primo tempo, e pareggio nerazzurro al 47' della prima frazione con Perisic, che poi si ripete al 42' della ripresa siglando il gol vittoria. Con questo successo la squadra di Stefano Pioli sale a 31 punti in classifica, mentre l'UDINESE resta ferma a 26.