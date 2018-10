Serie B a 19 squadre: ufficiale. La sentenza del tribunale Figc. Ma ora...

Serie B a 19 squadre: ufficiale. La sentenza del tribunale Figc

Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato inammissibili i ricorsi di cinque club, Ternana, Pro Vercelli, Siena, Catania e Novara, che chiedevano il ripescaggio in serie B, confermando di fatto il format a 19 squadre del campionato cadetto.

Serie B a 19 squadre: le motivazioni del Tribunale federale nazionale Figc

Come si legge nelle motivazioni, il Tfn ritiene che "il commissario straordinario, nell'esercizio delle sue prerogative (poteri del consiglio federale che, nella delibera della Giuntanazionale del Coni non sembrano limitati all'ordinaria amministrazione) abbia dapprima emanato una norma di rango regolamentare di chiusura volta a garantire, anche per il futuro, neicasi di specie, modifiche con effetto immediato all'ordinamento dei campionati, proprio al fine di consentire il regolare svolgimento degli stessi ed evitare, come in questo caso, un'impasse istituzionale che avrebbe, in quel particolare momento, danneggiato i già precaridelicati equilibri delineatisi e, solo successivamente, abbiaannullato (rectius revocato) il proprio comunicato con il quale aveva disposto le condizioni per procedere all'eventuale integrazione degli organici, decidendo, per quest'anno, di non avvalersi di tale prerogativa, prevedendo, pertanto, che solo chi avesse conquistato ilproprio diritto sul campo, partecipasse al campionato di Serie B (d'intesa con la stessa Lnpb)". Il Tfn rileva inoltre come "nel caso di specie non è stata emanata alcuna graduatoria ufficiale; anche tale circostanza non può cheincidere sulla sussistenza dell'interesse ad agire proprio in quanto non è dato conoscere ufficialmente neanche quali sarebbero state le società concretamente interessate al positivo provvedimento di integrazione in quanto in possesso dei requisiti legittimanti la concessione della licenza".

SERIE B A 19 SQUADRE. GOZZI (VIRUS ENTELLA), SE RIAMMESSI IN B TROPPO TARDI PRONTI A CHIEDERE DANNI

"C'è una grave crisi del sistema della giustizia sportiva che mi pare il sottosegretario Giorgetti abbia colto e stigmatizzato in maniera molto autorevole. Il decreto uscito l'altro giorno prevede addirittura la scomparsa della giustizia sportiva, perché è evidente che un sistema che fa in modo che le cose non siano ancora chiarite a metà ottobre è un sistema profondamente malato che non funziona e che va sostituito". Lo dice il presidente della Virtus Entella, Antonio Gozzi, parlando ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport su Radio 1 del caos legato al braccio di ferro tra la Figc e le società che ambiscono al ripescaggio in serie B. La prossima puntata sarà il 9 ottobre davanti al Tar del Lazio: "Noi saremo presenti e difenderemo le nostre buone ragioni, come finirà non lo so. Ma è chiaro che nel caso in cui dovessimo essere riammessi alla serie B troppo tardi si aprono scenari di forte richiesta di danni", avverte Gozzi, rimarcando che "se oggi fossimo riammessi in serie B avremmo 7 partite da recuperare, mentre in Serie C le partite sarebbero 4: avremmo carico agonistico molto difficile e stressante". "C'è un limite che diventa invalicabile, l'impossibilità di recuperare -evidenzia il numero 1 dell'Entella-. Io ho incaricato una società di revisione di calcolare il danno che questa vicenda sta recando all'Entella, perché è evidente che se dovesse essere riammessa in B a dicembre e non potesse più giocare qualcuno dovrà pagare i danni".