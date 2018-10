Serie B torna a 22 squadre: Tar del Lazio, sentenza clamorosa. E la Figc...

Serie B torna a 22 squadre: Tar del Lazio, sentenza clamorosa

Il Tar del Lazio ha accolto le istanze cautelari presentate da Novara, Vercelli e Ternana sospendendo il pronunciamento del Tribunale federale nazionale, che si era dichiarato incompetente a giudicare la legittimità del provvedimento sulla Serie B a 19 squadre preso dal commissario Figc Roberto Fabbricini il 13 agosto scorso. Gli organismi sportivi dovranno riesaminare la posizione delle tre società. Crescono quindi le possibilità che la Serie B torni a 22 squadre. Summit d’urgenza voluto dal neo presidente della FIGC Gabriele Gravina con gli avvocati della Federazione. I provvedimenti del Tar sono esecutivi, quindi il format della Serie B è tornato a 22 squadre: bisogna riportare tre società in Serie B. La situazione deve essere dunque definita visto che le società richiedenti sono 5 i posti sono 3.

CALCIO: LEGA PRO, RINVIATI RECUPERI DI 4 SQUADRE DOPO ORDINANZE TAR LAZIO - Si tratta di Pro Vercelli, Ternana, Novara e Robur Siena

Preso atto delle ordinanze emesse in data odierna dal Tar del Lazio Sezione prima ter, in accoglimento delle istanze di misure cautelari avanzate nei ricorsi promossi dalle società Pro Vercelli, Ternana, Novara e Robur Siena, la Lega Pro ha comunicato la decisione di rinviare "a data da destinarsi" le seguenti gare in programma oggi. Girone A, recupero 1a giornata: Pontedera-Novara, Pro Piacenza-Robur Siena, Pro Vercelli-Piacenza. Girone B: Ternana-Rimini.