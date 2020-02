Shakira-Jennifer Lopez: Superbowl 2020 sexy. Show della figlia 11enne di J-LO nella notte di Kansas City

Superbowl 2020 spettacolare a Miami. Non solo per il verdetto del campo (trionfo dei Kansas City Chiefs), ma anche per il consueto show all'Intervallo che quest'anno - dopo il forfait di Rihanna - ha visto protagoniste Shakira e Jennifer Lopez. Non solo. Debutto a sorpresa per Emme Anthony, 11 anni, figlia di J-Lo e dell’attore e cantante Marc Anthony. La bimba prodigio è entrata in scena sulle note "Let's Get Loud" sbucando fuori da una gabbia sferica sospesa sul palco. Poi, Emme ha inotnato il celebre brano di Bruce Springsteen, "Born in the USA", mentre Jennifer Lopez si esibiva con una mantello a stelle e strisce e mostrando i colori della bandiera portoricana al suo interno. La figlia di J-Lo aveva avuto già un battesimo di fuoco a giugno, duettando con mamma Jennifer in "Limitless" nella sera di inaugurazione del tour mondiale della cantante portoricana.

SUPERBOWL 2020 DEMI LOVATO INCANTA CON L'INNO AMERICANO

Demi Lovato si è esibita nella sera del Superbowl cantando l’inno nazionale americano all’Hard Rock Stadium di Miami in Florida

SUPER BOWL 2020 TRIONFO DEI KANSAS CITY CHIEFS, SAN FRANCISCO 49ERS BATTUTI 31-20

i Kansas City Chiefs vincono in rimonta il 54esimo Super Bowl contro i San Francisco 49ers col punteggio di 31-20 dopo un finale di gara pieno di suspense, un successo storico che arriva a 50 anni di distanza dal primo titolo. Prima del via grande emozione per il pubblico dell'Hard Rock Stadium di Miami per il minuto di silenzio in omaggio a Kobe Bryant che ha preceduto l'inno nazionale cantato da Demi Lovato. Tra le star chiamate a salire sul palco nell'intervallo Jennifer Lopez e Shakira. Sfida tutta da gustare a Miami con gli Chiefs guidati da coach Andy Reid capaci di ribaltare per la terza volta in questa post-season uno svantaggio in doppia cifra. Inizio stentato per Kansas City con Patrick Mahomes in difficoltà ma la stella 24enne degli Chiefs sale poi in cattedra mettendo a segno un touch down e tre assist vincenti che hanno permesso alla franchigia del Kansas di ribaltare la gara nell'ultimo quarto, in 6 minuti i Kansas City Chiefs passano da 10-20 a 31-20 coi touchdown di Travis Kelce e Damien William.