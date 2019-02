Simeone-Inter? Macchè. Rinnovo super con l'Atletico Madrid a San Valentino

L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, prolunga il suo contratto fino al 30 giugno 2022. Lo annuncia lo stesso club spagnolo con una nota sul proprio sito ufficiale. Prosegue l'amore tra Cholo e Colchoeros e l'annuncio di un matrimonio ancora più lungo arriva proprio nel giorno di San Valentino.

Diego Simeone entra nell’èlite degli allenatori più pagati del mondo: tra parte fissa e bonus percepirà circa 20 milioni a stagione dall'Atletico Madrid. La trattativa tra le parti andava avanti dall’estate scorsa. C'era stato un accordo di massima prima di Natale e ora arriva l'annuncio ufficiale.

Cadono tutti i sogni di quei tifosi dell'Inter che sognavano Simeone sulla panchina nerazzurra. Per il Cholo si era parlato anche di Manchester United e Chelsea ma il suo futuro sarà ancora a tinte rojoblanco. Il vecchio contratto di Simeone era al 2020 e aveva un ingaggio di circa 11 milioni a stagione. Un salto di qualità non indifferente per lui questo rinnovo. L'ex centrocampista di Inter e Lazio era arrivato all'Atletico nel dicembre del 2011 e ha vinto sette trofei in sette anni (raggiungendo anche due finali di Champions League).