Mhajilovic ha la leucemia. "Vincerò la sfida". Resta l'allenatore del Bologna

Calcio: Bologna, Mihajlovic costretto a lasciare: "Ho la leucemia"

"Voglio essere chiaro: le analisi hanno detto che c'e' qualcosa di irregolare. E' leucemia: quando me l'hanno detto e' stata una bella botta, sono stato due giorni in camera a piangere": lo ha detto Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna. "Non sono lacrime di paura, so che la vincero'".

“Voglio chiedere scusa a coloro a cui non ho risposto ma volevo stare con me stesso. Voglio ringraziare tutto il Bologna perché mi hanno fatto capire di essere uno di famiglia e avrò bisogno anche di loro per vincere questa battaglia. Ma avrò bisogno anche di non vedere gente che piange per me, non voglio far pena a nessuno. Forse qualcuno pensava che potessi essere l’ultimo ad ammalarmi e fino a fine maggio era tutto normale, stavo bene. Siccome mio papà è morto di cancro faccio spesso esami specifici e grazie a questi ho scoperto di essere malato. Nessuno di noi deve pensare di essere indistruttibile, bisogna fare prevenzione e stare attenti alla salute”.

Ma Mihajlovic resterà l'allenatore del Bologna, come conferma il dirigente rossoblù Walter Sabatini: “Il mister ha deciso di incontrare la stampa e abbiamo accolto la sua richiesta. Qui ci siamo io e Di Vaio fisicamente ma idealmente c’è tutta la dirigenza insieme a noi. Sinisa ha in mano il Bologna e terrà in mano il Bologna fino alla scadenza del suo contratto. Qualunque cosa succeda nei prossimi giorni Mihajlovic resterà l’allenatore del Bologna”.