Sky, Ilaria D'Amico in diretta: "Noi della Juventus...". Video

"Noi della Juventus non conoscevamo il Wanda Metropolitano di Madrid...".

L'uscita di Ilaria D'Amico nel post partita di Atletico Madrid-Juventus (dura sconfitta per 2-0 che costringerà i bianconeri a tentare una difficile rimonta nel match di ritorno) ha diviso il web in questi giorni.

Inutile dire che sui social alcuni tifosi delle altre squadre non hanno preso bene la battuta della conduttrice Sky, che comunque, va sottolineato, è stata pronunciata nell'ambito di un programma di Champions League in cui diversi supporter - a prescindere della squadra per cui batte il loro cuore in serie A - sono più propensi a fare il tifo per la squadra italiana di turno impegnata nelle Coppe.

Tra l'altro bel corso della diretta c'è stato un botta e risposta tra Ilaria D'Amico e Capello. L'analisi tattica di quanto potrebbe accadere allo Stadium ha visto i due in disaccordo. “Per la Juve al ritorno sarà ancora più dura perchè l’Atletico è una squadra alla quale non frega nulla di giocare male”, ha detto la signora della Champions di Sky. L’ex allenatore della Juve Fabio Capello, opinionista in studio, la vede in modo opposto: “Non è vero, ma perché? Sono bravi. Non perdono mai la palla. Nello stretto. Quando li vai a pressare, vengono fuori. È una grande squadra questa. Non si ottengono i risultati che ha ottenuto, se non hai giocatori e se non hai oltretutto carattere, forza e tutto quello che vuoi”. Ma Ilaria ha replicato: “E’ una squadra rognosa, ed è un vantaggio quando non devi giocare un calcio super brillante”.

“No, no, non sono d’accordo con quello che dici, tecnicamente sono bravi, non buttano mai via il pallone, nello stretto quando li vai a pressare vengono fuori, l’Atletico è una grande squadra. Non si ottengono i risultati che ha ottenuto Simeone se non hai grandi giocatori, carattere, forza… In 3 passaggi vanno in porta. Vuoi sempre quelli che vanno ticche ticche ticche, il tiqui taca? Non è più il tiqui taca”, la risposta di Capello.