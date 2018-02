Sky Racing Team VR46, poker d'assi italiani: Bagnaia, Marini, Bulega e Foggia

È l’ora del talento: per lo Sky Racing Team VR46 inizia la stagione 2018 tra novità e conferme. Due categorie: Moto2 e Moto3. Quattro piloti, tutti italiani: Francesco Bagnaia, Luca Marini, Nicolò Bulega e Dennis Foggia.

A cinque anni dalla nascita del Team, l’inizio di una nuova stagione è la conferma della forza e della continuità del progetto nato dalla sinergia tra Sky e VR46 di Valentino Rossi, con l’obiettivo principale di valorizzare e aiutare a crescere la prossima generazione di campioni.

Il semaforo verde della stagione dello Sky Racing Team VR46 - sempre guidato dal Team Manager Pablo Nieto - si accenderà il 18 marzo in Qatar. Prima della gara d’esordio sul circuito di Losail, però, saranno diverse le tappe di avvicinamento, a partire dai test in programma la prossima settimana sul tracciato di Jerez de la Frontera.

Sky Racing Team VR46, MOTO2 CON BAGNIAIA E MARINI

Per il secondo anno consecutivo, il Team correrà in Moto2, con Kalex. Dopo l’ottimo esordio nel 2017, impreziosito dal titolo di “Rookie of the Year”, Francesco Bagnaia è tra i piloti più attesi del campionato, pronto a lottare con i più forti. Accanto a lui, dopo l’esperienza maturata negli ultimi due anni nella classe intermedia, ci sarà Luca Marini, al debutto con lo Sky Racing Team VR46 per continuare il suo percorso di crescita.

Sky Racing Team VR46 MOTO3 CON BULEGA E FOGGIA

Nuovi obiettivi anche in Moto3, che continua la collaborazione con KTM. Dopo un inverno dedicato al recupero e alla fisioterapia, a causa dell’infortunio del novembre scorso, Nicolò Bulega è pronto a tornare protagonista in pista. Anche Dennis Foggia, il più giovane del Campionato tra gli italiani, inizia la nuova avventura in Moto3, dopo aver vinto il titolo mondiale nello Junior CEV lo scorso anno con lo Sky VR46 Junior Team.





Sky Racing Team VR46, I PARTNER

In entrambe le categorie, il Team potrà contare sull'impegno e la fiducia di partner che hanno sposato la filosofia della squadra: quella di affiancare e supportare i campioni italiani di domani. Accanto a Oakley, che sarà main partner del progetto anche nel 2018, conferma per Dainese e AGV, al fianco del Team fin dalla sua nascita, oltre che per Monster Energy. A questi si aggiungono DELLORTO, azienda italiana con grande tradizione nel mondo delle competizioni sportive, con Eni i-Ride, la linea di lubrificanti ad alto contenuto tecnologico per moto e scooter. Eni e DELLORTO hanno siglato un accordo per la commercializzazione di i-Ride in esclusiva per l'Italia e hanno scelto lo Sky Racing Team VR46 quale partner ideale per il lancio della loro partnership.

SKY RACING TEAM VR46 NEGLI SKY ACADEMY STUDIOS PER INCONTRARE OLTRE 50 STUDENTI









Nel giorno della presentazione della nuova stagione, lo Sky Racing Team VR46 ha incontrato negli Sky Academy Studios oltre 50 studenti per una mattinata formativa dedicata al talento.

I quattro piloti, Francesco Bagnaia, Nicolò Bulega, Dennis Foggia e Luca Marini, si sono prestati a giochi e attività per stimolare i ragazzi su valori come la disciplina, gli obiettivi, le ambizioni, il rispetto degli altri, la passione e l’importanza del gioco di squadra. Tanti messaggi positivi che ruotano intorno al talento e che rappresentano i punti di forza dello Sky Racing Team VR46.

Durante l’incontro, i piloti, insieme al team manager Pablo Nieto, hanno portato negli Studios le loro testimonianze, spiegando quanto sia importante nello sport, come nella vita, il sapersi rialzare dopo le cadute e lavorare insieme per raggiungere obiettivi sempre più importanti. Senza dimenticare che il gruppo è il perno intorno a cui ruota il successo del singolo.

Una mattinata diversa tra due realtà che condividono gli stessi valori: lo Sky Racing Team VR46 e

Sky Academy.

Sky Academy (www.skyacademy.it) è infatti un insieme di iniziative che, attraverso il potere comunicativo della tv e dei suoi contenuti, si propone di promuovere l’innovazione, stimolare la creatività e sostenere il talento nelle nuove generazioni.

SKY ACADEMY STUDIOS

Con particolare riferimento al contesto odierno, è fondamentale che i giovani sviluppino uno spirito critico nella lettura e comprensione delle notizie, per formarsi opinioni in modo indipendente e consapevole.

In un’epoca in cui è sempre più rilevante la verifica delle fonti e dei contenuti diffusi dai media, Sky rafforza il suo l’impegno e attraverso Sky Academy Studios integra le sue attività destinate ai giovani con la Media Literacy e il Fact Checking con l’obbiettivo di aiutare i ragazzi ad acquisire maggiore sicurezza e coscienza critica, educare all’utilizzo dei media come fonti di informazione, e affinare una serie di capacità trasversali e relazionali, come creatività, comunicazione, organizzazione e problem solving.

Sky Academy Studios è un’esperienza di apprendimento interattiva che offre agli studenti tra gli 8 e i 16 anni la possibilità di accostarsi al dietro le quinte di un canale all news e di imparare a realizzare un servizio giornalistico. Un’iniziativa pensata per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’informazione che propone loro gli strumenti per raccontare una notizia, verificare le fonti e distinguere i fatti dalle opinioni, dando così la possibilità di orientarsi nell’incessante flusso di informazioni veicolate dai media.

Negli Sky Academy Studios, realizzati appositamente nella sede di Sky a Milano Santa Giulia, i ragazzi hanno la possibilità di utilizzare strumenti e apparecchiature reali per fare il loro servizio e mettere in pratica le loro competenze, imparando a integrare testi e immagini per rendere il racconto più efficace.

L’esperienza prevede anche un lavoro preparatorio in classe, dove gli studenti approfondiscono con l’aiuto dei propri insegnanti l’argomento che sarà oggetto del servizio, supportati da un kit appositamente realizzato in collaborazione con i giornalisti di Sky TG24. Tra gli argomenti disponibili: multiculturalità, cyberbullismo, robotica, educazione economico-finanziaria, Un mare da salvare, Zero rifiuti, il valore dello sport. Una volta in Sky, e attraverso l’assegnazione di ruoli e un lavoro di squadra, i ragazzi realizzano in 60 minuti un servizio giornalistico utilizzando in autonomia gli strumenti necessari. L’esperienza prevede anche una visita agli studi televisivi per vedere da vicino dove vengono elaborati i contenuti nelle regie e nelle aree di post-produzione.

Da novembre 2016 a fine gennaio 2018 più di 9000 studenti hanno partecipato all’esperienza negli Sky Academy Studios.

http://www.skyacademy.it/sky-academy-studios/