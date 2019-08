Smalling alla Roma: salta Rugani dalla Juventus. Per il derby con la Lazio...

Smalling alla Roma: salta Rugani dalla Juventus

Chris Smalling, difensore del Manchester United, passa alla Roma. Lo riporta Sky Sports Uk, precisando che il giocatore inglese dovrebbe arrivare nella Capitale con la formula del prestito stagionale per una cifra intorno ai 3 milioni di euro più un diritto di riscatto a quota 17.

Smalling arriva in queste ore in Italia, per poi sottoporsi ai consueti test medici. Il 29enne centrale-terzino inglese - 300 gare tra Premier League ed Europa - ha vinto molto in carriera: due Premier League, un'Europa League, 4 Community Shield, una Coppa d'Inghilterra e una Coppa di Lega. Con la nazionale inglese ha disputato 31 partite.

Il nuovo colpo della Roma esclude a questo punto l'affare con la Juventus per Daniele Rugani: le due società non sono riuscite a trovare l'accordo su prezzo e formula della cessione.

ROMA. FONSECA PROVA A RECUPERARE SPINAZZOLA PER IL DERBY CON LA LAZIO

Il tecnico della Roma, Fonseca, non avra' Perotti, ma prova a recuperare Spinazzola in vista del derby di domenica. Questo il resoconto della giornata di allenamenti a Trigoria con il mister portoghese che prova a caricare i suoi per un derby che vede la Roma nettamente sfavorita rispetto alla compatta Lazio di Inzaghi. L'allenatore giallorosso sa bene che ha ancora molto lavoro da fare per far si' che la Roma sua quella che aveva immaginato prima di arrivare nella Capitale aspettando che il mercato completi una rosa corta: soprattutto in difesa. La partenza di Manoals e' stata forse sottovalutata, ma la facilita' con la quale la Roma ha incassato tre gol contro il Genoa ha fatto scattare l'allarme. Difficile pensare che possa arrivare qualcuno disponibile gia' per domenica, ma un centrale e un attaccante sono il minimo sindacale per poter rilanciare la Roma.

TOTTI "JUVENTUS SQUADRA DA BATTERE, DOMENICA FORSE SARÒ ALLO STADIO PER LAZIO-ROMA"

"La Juve e' sempre la squadra da battere. E' forte come societa' e come gruppo, in tutto. Pero' quest'anno Inter e Napoli si sono rinforzate moltissimo e sono molto agguerrite. Sara' quindi un campionato diverso: i primi tre posti penso che siano prenotati. Si lottera' dalla quarta in giu'. De Rossi? Si' lo andro' a trovare, sia per salutare lui che per vedere altre cose che mi interessano in Argentina". Cosi', ai microfoni di "Radio Radio", Francesco Totti, ex capitano ed ex dirigente della Roma. "Mi fa piacere sapere che Mancini, Gravina e Albertini mi abbiano aperto le porte della Nazionale. Tutti vorrebbero che andassi a lavorare li'. Ma ora ho altri progetti e altre cose che vorrei fare. Icardi? Il mio e il suo sono due casi ben diversi. Ognuno e' libero di fare e pensare quello che vuole. Lui e' legato alla moglie a 360 gradi, anche perche' e' il suo procuratore, prendono le decisioni insieme. Non conosco pero' le dinamiche e non voglio mettere bocca. Le societa' prendono delle decisioni, le cose e le persone passano. Pero' la societa' e' sempre primaria", ha aggiunto Totti.

"Vivo le cose del calcio e della diversamente ore. Da tifoso spero che la societa' in questi ultimi giorni di mercato possa fare qualcosa in piu' per fare in modo che la squadra possa competere per la Champions. Fonseca? Deve rimanere sempre se stesso e non sentire quello che succede fuori. Penso che i tifosi siano dalla sua parte, credo sia una grande persona e un grande allenatore. Bisogna stargli vicino", ha spiegato ancora l'ex capitano ed ex dirigente giallorosso. "Allo stadio per il derby? Penso di si', domenica potrei esserci. Sarebbe la prima volta, se non andassi, che non vedrei il derby dal vivo. Anche quando ero squalificato o infortunato ci sono sempre stato. La Lazio e' temibile, e' quadrata. Pero', per me sulla carta la Roma e' molto piu' forte. Un giudizio sul Var? Rivedendo le immagini di Fiorentina-Napoli mi viene da pensare: se io in tv da casa vedo che non e' fallo, immagino che anche dal Var vedano che non e' fallo", ha concluso Totti.