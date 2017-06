Sneijder-Sampdoria, l'agente: "È la sua prima scelta"

Wesley Sneijder alla Sampdoria è una trattativa di mercato che può concretizzarsi. Il procuratore Albers si è incontrato a Fiumicino con il numero due blucerchiato Romei: "Wesley vuole la Samp, è la sua priorità", riporta Il Secolo XIX. Un summit che ha visto presenti anche l'agente Luca Pagani e il consulente Alessandro Ruggeri.

Sneijder alla Sampdoria, la trattativa si scalda

Sneijder era in collegamento telefonico da Ibiza. Wes vuole tornare in Italia dopo gli anni all'Inter (dove fu grande protagonista nella conquista del Triplete), ma bisogna superare l'ostacolo dell'ingaggio visto che l'olandese ha un contratto fino al 2018 con il Galatasaray da 4 milioni a stagione. In più Sneijder dovrebbe liberarsi a sue spese dal club turno. L'offerta della Sampdoria è di un ingaggio attorno a quota 2 ma con bonus per presenze e prestazioni.