Social, la corsa scudetto giova all’Inter:sul podio europeo per numero like

L’Inter sale sul podio dei club europei che hanno migliorato maggiormente le prestazioni sui social network. Come riporta Prima Comunicazione, l’analisi di Kpmg Football Benchmark, segnala il club nerazzurro come la terza società europea ad aver incrementato di più il seguito su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube nell’ultimo mese di rilevazione, nel periodo tra il 13 dicembre e il 13 gennaio: +5.8%.

Al primo posto ci sono gli olandesi dell’Heerenveen con il 16%. Merito dell’effetto di popolarità alimentato dall’ingaggio in prestito del terzino vietnamita Doan Van Hau che ha accesso i riflettori degli appassionati del sud est asiatico nei confronti della squadra bianco-blu. Al secondo posto c’è lo Sheffield United con un +8.3%, merito del sorprendente rendimento in Premier League della formazione bianco-rossa: 6a davanti a squadre più blasonate come Tottenham ed Arsenal.