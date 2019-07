Sofia Goggia, Red Bull 400, nuovo record a Predazzo

RED BULL 400:

NUOVO RECORD A PREDAZZO PER LA CORSA BREVE PIÙ RIPIDA DEL MONDO SUL TRAMPOLINO CHE SARÀ LOCATION OLIMPICA DURANTE MILANO-CORTINA 2026

Il vincitore austriaco Mayer conquista la vetta in 3’32’’



Oltre 650 runner hanno partecipato all’incredibile evento in Val di Fiemme,

presente in gara anche la campionessa olimpica di sci alpino Sofia Goggia

Milano, 7 luglio 2019 – Grande successo per la terza edizione italiana del Red Bull 400, la corsa breve più ripida ed incredibile del mondo, che si è svolta nel weekend a Predazzo, in Val di Fiemme, sul trampolino che sarà teatro delle gare di Combinata Nordica e Salto Speciale alle Olimpiadi Invernali 2026.



Il runner austriaco Jakob Mayer ha siglato il nuovo record assoluto della competizione con il tempo di 3’32”. Prima donna, la fondista olimpica, Antonella Confortola che, con i suoi 5’10’’, ha festeggiato la vittoria di fronte al pubblico di casa. Ospite d’eccezione, la campionessa olimpica di Discesa Libera del team atleti Red Bull, Sofia Goggia, reduce dalla recente emozione per la vittoria alle candidature olimpiche 2026 di Milano-Cortina.



Sono state oltre 2000 le persone che si sono riunite in Val di Fiemme per assistere all’adrenalinica competizione, che ogni anno conquista pubblico e partecipanti per la sua eccezionalità.



L’evento, nato per conquistare i trampolini di salto con gli sci più spettacolari d’Europa e del Nord America, ha messo a dura prova la resistenza e la potenza dei polpacci di runner, professionisti e non, provenienti da 27 Paesi del mondo. La gara è, infatti, inserita nel circuito internazionale che prevede 20 gare distribuite in tre continenti. I partecipanti hanno gareggiato nella categoria individuale, maschile e femminile, e in staffetta (4x100m) in una giornata davvero caldissima che ha reso la sfida ancora più ardua.

L’obiettivo è stato quello di raggiungere la vetta dopo 400 metri di corsa in salita su un percorso con una pendenza del 78% e un dislivello di 135 metri corrispondenti a un palazzo di 40 piani.



Vincitore assoluto della categoria maschile, l’austriaco Jakob Mayer con il nuovo record fissato nel tempo di 3’32”; ancora secondo come lo scorso anno, lo sloveno Luka Kovacic con il tempo di 3’41” e terzo, il fondista fiemmese, Stefano Gardenercon il tempo di 3’43”.



“Sono molto felice di aver vinto”, ha affermato Jakob Mayer sul podio, “La giornata di oggi è stata molto calda e gli ultimi metri davvero terribili, ma questa gara mi piace troppo e, infatti, il 20 luglio la correrò nuovamente in Germania per partecipare al circuito della 4TITUDE Challenge”.

Ai più competitivi è, infatti, stata data la possibilità di prendere parte alla 4TITUDE Challenge, una sfida a punti che coinvolge 4 gare Red Bull 400 del 2019 in altrettante località europee (Predazzo, Titisee-Neustadt in Germania il 20 luglio; Bischofshofen in Austria il 24 agosto e Planica in Slovenia il 14 settembre). A Planica, l’uomo e la donna che avranno totalizzato il punteggio maggiore, saranno incoronati campioni della 4TITUDE Challenge.

Per quanto riguarda le donne, dopo un’agguerritissima manche in rosa, la vittoria del Red Bull 400 è andata invece alla fondista italiana e medaglia olimpica Antonella Confortola, 43 anni nata a Cavalese e di Ziano di Fiemme, che ha conquistato la vetta del trampolino in 5’10”; secondo posto per Agata Marchi con il tempo di 5’22” e terza come lo scorso anno, Barbara Vasselai con 5’35”.



“Sono contentissima perché questa è la mia prima vittoria dopo la maternità”,afferma la Confortola, “e la soddisfazione è ancora più grande perché sono circondata dal tifo e dall’affetto del mio pubblico di casa”. La Confortola aveva vinto anche la prima edizione del Red Bull 400 nel 2011 in Austria e si era classificata seconda nel 2017, sempre qui a Predazzo, prima di diventare mamma.