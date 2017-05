Sorgenia: dai ciclisti della Nove Colli l'energia di 55 mila lavastoviglie

Sorgenia sponsor della Nove Colli: 12mila partecipanti produrranno l'energia di 55 mila cicli brevi di lavastoviglie



Alla Nove Colli di domenica 21 maggio, la regina delle granfondo, Sorgenia - uno dei maggiori operatori italiani di elettricità e gas naturale - partecipa come sponsor con tutta la sua energia. La festa sulle due ruote, che è anche una tra le più impegnative corse a livello amatoriale, è giunta quest’anno alla sua 47esima edizione. Il percorso si sviluppa sulle strade dell’Emilia Romagna con partenza dal porto canale di Cesenatico. Secondo i calcoli dell’azienda saranno generati complessivamente, attraverso la performance sportiva dei 12 mila partecipanti, l’equivalente dell’energia elettrica necessaria per cuocere 64 mila pizze in forno elettrico o per realizzare 55 mila cicli brevi di lavastoviglie, o ancora ai consumi di energia elettrica di circa 5 mila famiglie in un giorno. La scelta di sponsorizzare la Nove Colli da parte di Sorgenia fa parte del percorso di rinnovamento che la società sta realizzando, con il ritorno sul mercato residenziale e la nuova offerta full digital, semplice, intuitiva, attivabile interamente online e che offre solo energia verde. La manifestazione ciclistica è in linea con questo nuovo approccio perché, meglio di qualunque altra, racconta l’energia italiana e lo fa nella maniera più “sostenibile” possibile, con la scalata delle salite intorno a Cesenatico. Energia, ambiente, tradizione sono gli ingredienti principali di questo connubio.