Sorteggi Champions, rischi per Inter e Atalanta; Ajax mina vagante

Champions : sorteggi, rischi per Inter e Atalanta; Ajax mina vagante

Domani alle ore 18 al Grimaldi Forum di Montecarlo verranno estratte le avversarie di Juventus, Napoli, Inter e Atalanta che andranno a comporre 4 degli otto gruppi della prossima Champions League. Le quattro squadre italiane sono state inserite una per ogni fascia. La Juventus in prima, il Napoli in seconda, l'Inter in terza e l'Atalanta, alla prima storica partecipazione alla massima competizione europea per club, in quarta fascia.



I gironi si comporranno di quattro squadre, una per ogni fascia, ogni girone però può nascondere una o più insidie visto che in seconda fascia, oltre il Napoli, ci sono squadre del calibro di Real e Atletico Madrid o ancora il Tottenham, vice campione d'Europa, e il Borussia Dortmund, squadra sempre pericolosa. Mentre è ancora da definire la posizione dell'Ajax e del Club Brugge, impegnate nei play-off contro l'APOEL Nicosia i lancieri e contro il Linz i belga, per il momento le due squadre sono state inserite rispettivamente in seconda e terza fascia qualora dovessero vincere. L'ultima fascia si completerà con la vincente della sfida tra Slavia Praga e Cluj.

A parte i Lancieri che costituiscono una pericolosa variabile, le altre squadre impegnate nelle gare eliminatorie non muovono di troppo lo scacchiere della composizione nei gironi. Una possibile sconfitta dell'Ajax farebbe scalare il Lione in seconda fascia e la Lokomotiv in terza. I russi scalerebbero anche in caso di eliminazione del Brugge con l'inserimento del Linz in quarta fascia. La Juventus, in prima fascia, evita le altre big come Liverpool, Chelsea, Barcellona, Manchester City, Psg, Bayern Monaco e, ovviamente, le italiane ma può comunque temere di finire in un girone con una tra Atletico e Real o di pescare l'Ajax una volta qualificata alla fase a gironi. Il Napoli in seconda fascia eviterà sicuramente le due squadre di Madrid e le altre italiane ma, oltre lo Zenit San Pietroburgo - tra le prime fasce quella meno blasonata - rischia di prendere una delle più grandi d'Europa. Mentre in terza fascia il rischio si chiama Valencia, quarta in Liga l'anno scorso.

Molto più complicata la situazione per Inter e Atalanta. Le due squadre nerazzurre sono in terza e quarta fascia. I rischi di prendere due grandi squadre aumentano esponenzialmente soprattutto se non si pesca una spagnola in prima fascia. Per assurdo sarebbe meglio finire in un girone con il Barcellona, evitando così il rischio di trovarsi una tra Atletico e Real in seconda fascia. Altrimenti si profila la possibilità di pescare una delle due squadre di Madrid con una big del calcio inglese(Liverpool, Chelsea o City) o di ritrovarsi in un girone con il Bayern Monaco e una delle due temibili spagnole, o ancora con il Psg e una tra Atletico e Real. Da temere anche Tottenham, Ajax e Borussia.

L'Atalanta esordirà in Champions League da quarta e oltre ad avere le stesse preoccupazioni dell'inter per la composizione delle prime due fasce del girone, dovrà fare i conti anche con ottime squadre di terza fascia come il Valencia, il Bayern Leverkusen o il Lione.



Andiamo a vedere le Fasce del sorteggio nel dettaglio

- PRIMA FASCIA: Liverpool (Inghilterra) Chelsea (Inghilterra) Barcellona (Spagna) Manchester City (Inghilterra) Juventus (Italia) Bayern Monaco (Germania) Paris Saint Germain (Francia) Zenit San Pietroburgo (Russia).



- SECONDA FASCIA: Real Madrid (Spagna) Atletico Madrid (Spagna) Borussia Dortmund (Germania) Napoli (Italia) Shakhtar Donetsk (Ucraina) Tottenham (Inghilterra) Ajax (Paesi Bassi)* Benfica (Portogallo).

*In caso di sconfitta per l'Ajax contro l'Apoel, il Lione sarebbe in seconda fascia e la Lokomotiv in terza. Mentre i ciprioti entrerebbero in quarta.



- TERZA FASCIA: Lione (Francia) Bayer Leverkusen (Germania) Salisburgo (Austria) Club Brugge (Belgio) ** Olympiakos (Grecia) Valencia (Spagna) Inter (Italia) Dinamo Zagabria (Croazia).

**In caso di sconfitta per il Club Brugge contro il Linz la Lokomotiv Mosca prenderebbe il suo posto in terza fascia mentre il Linz entrerebbe in quarta. ù



- QUARTA FASCIA: Lokomotiv Mosca (Russia) Stella Rossa (Serbia) Genk (Belgio) Galatasaray (Turchia) RB Lipsia (Germania) Atalanta (Italia) Lille (Francia) Vincente Slavia Praga (Rep. Ceca) – Cluj (Romania).