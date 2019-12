Sorteggio Champions, Juventus Atalanta fortunate: Lione-Valencia. Napoli-Barca

Saranno i francesi del Lione gli avversari degli ottavi di finale di Champions League della Juventus: è quanto ha deciso il sorteggio in corso di svolgimento a Nyon, in Svizzera. Gli ottavi prevedono due partite al martedì e due partite al mercoledì. Le gare di andata sono in programma il 18 e 19 febbraio, e poi la settimana successiva, il 25 e il 26 febbraio. Le gare di ritorno si giocheranno il 10 e l'11 marzo, e a seguire il 17 e il 18 marzo.

Dopo lo storico approdo agli ottavi di finale di Champions League l'Atalanta dovrà ora vedersela contro il Valencia: è quanto ha deciso il sorteggio in corso di svolgimento a Nyon, in Svizzera. Gli ottavi prevedono due partite al martedì e due partite al mercoledì. Le gare di andata sono in programma il 18 e 19 febbraio, e poi la settimana successiva, il 25 e il 26 febbraio. Le gare di ritorno si giocheranno il 10 e l'11 marzo, e a seguire il 17 e il 18 marzo.

ADN0479 7 SPR 0 DNA SCA NAZ CALCIO: SORTEGGIO CHAMPIONS: NAPOLI AFFRONTERA' BARCELLONA NEGLI OTTAVI DI FINALE = Nyon, 16 dic. (Adnkronos) - Il Napoli di Gennaro Gattuso affronterà il Barcellona negli ottavi di finale di Champions League: è quanto ha deciso il sorteggio in corso di svolgimento a Nyon, in Svizzera. Gli ottavi prevedono due partite al martedì e due partite al mercoledì. Le gare di andata sono in programma il 18 e 19 febbraio, e poi la settimana successiva, il 25 e il 26 febbraio. Le gare di ritorno si giocheranno il 10 e l'11 marzo, e a seguire il 17 e il 18 marzo. (Int/AdnKronos) ISSN 2465 - 1222 16-DIC-19 12:25