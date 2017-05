Spal, storica promozione in Serie A dopo 49 anni

La Spal torna in Serie A dopo 49 anni

La Spal torna in serie A dopo 49 anni di assenza. La squadra di Semplici festeggia la promozione nonostante il ko sul campo della Ternana per 2-1 grazie alla vittoria del Benevento (matematicamente ai playoff) al 90' sul Frosinone. Punto d'oro invece per il Verona che in casa non va oltre all'1-1 contro il Carpi ma adesso ha 2 punti di vantaggio sui ciociari e quindi gli basterà vincere all'ultima giornata per festeggiare la massima serie. Festeggiano l'accesso ai playoff anche il Cittadella che batte 2-0 il Vicenza e il Perugia che impatta 2-2 sul campo del Latina già retrocesso. Vittoria fondamentale in chiave spareggi anche per il Novara che piega 2-0 l'Entella e ora sono a -1 dall'ottavo posto occupato dallo Spezia che pareggia 0-0 in casa contro il Pisa. Il derby campano tra Avellino e Salernitana se lo aggiudicano questi ultimi per 2-0 e tengono accese delle flebili chanche di playoff. Risultati: Benevento-Frosinone 2-1 Cittadella-Vicenza 2-0 Latina-Perugia 2-2 Novara-Entella 2-0 Pro vercelli-Brescia 2-2 Salernitana-Avellino 2-0 Spezia-Pisa 0-0 Ternana-Spal 2-1 Verona-Carpi 1-1 Trapani-Cesena (ore 18) Bari-Ascoli (domani ore 15) Classifica: Spal 75; Verona 73; Frosinone 71; Cittadella 63; Perugia, Benevento 62; Carpi 59; Spezia 57; Novara 56; Salernitana 54; Bari 53; Entella 51; Pro Vercelli, Cesena 49; Brescia 47; Ascoli, Ternana, Avellino 46; Trapani 44; Vicenza 41; Pisa 35; Latina 32.