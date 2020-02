Spalletti-Milan, lnter replica all'allenatore: "Proposta buonuscita, che.."

Spalletti-Milan, lnter replica all'allenatore: "Proposta buonuscita, non accolta dall'allenatore"

L'Inter risponde a Luciano Spalletti: "Oltre al compenso maturato dal Signor Spalletti, la Società aveva proposto un'ulteriore offerta economica come incentivo all'esodo, che non è stata accolta dall'allenatore".

Il tecnico toscano nelle scorse ore aveva spiegato: "Nei mesi scorsi mi ha cercato solo il Milan, ma l'Inter ha deciso di pagarmi per stare a casa. Fosse stato per me, non avrei mai smesso", le parole rilasciate a Castellammare di Stabia in occasione dell'Italian Sport Awards.

A ottobre, il Milan aveva esonerato Giampaolo ed era a caccia di un sostituto: dopo aver capito che non avrebbe potuto prendere Luciano Spalletti il club rossonero virò su Stefano Pioli. Il tecnico di Certaldo è sotto contratto con il club nerazzurro fino al 2021 a 4,5 milioni netti 'anno.

A proposito delle scelte di mercato fatte dall'Inter durante il suo periodo di lavoro Spalletti aveva invece spiegato: "Non si potevano fare cose differenti, avevamo un fair-play finanziario da rispettare e il presidente Zhang ha fatto il massimo. Ora ci sono altre possibilita' e Zhang sta facendo altrettanto il massimo. E' fondamentale che si riesca a dare soddisfazioni al popolo nerazzurro". Sull'arrivo in nerazzurro di Eriksen, il mister toscano ha spiegato: "Calciatore importante, con qualita' ben precise, Conte sa come potra' essere utile per gli obiettivi da raggiungere. Poteva far comodo ancora Nainggolan? Non lo so, e' un calciatore fortissimo ma io faccio le scelte per quando sono allenatore di una squadra". Spalletti per ora e' disoccupato, il suo nome e' stato ed e' accostato ad alcune squadre ma per adesso "cerco di impiegare il mio tempo a imparare a far meglio il mio lavoro e crescere".