Sport Tv: Lazio-Roma, sabato sera in diretta su Dazn

Lazio-Roma: in diretta su Dazn

Lazio-Roma, sabato sera alle ore 20.30 in diretta e in streaming su Dazn. Il derby della Capitale, anticipo della 26a giornata di Serie A, andrà in scena allo stadio Olimpico. Le squadre arrivano al match con la voglia di riscattare un periodo di forma non esaltante. I biancocelesti sono reduci dallo 0-0 nella semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan. La squadra di Inzaghi, nonostante le molte defezioni per problemi fisici di diversi giocatori, ha disputato una buona partita contro i rossoneri, solo il palo ha impedito ad Immobile e compagni di portare a casa un risultato positivo in vista del ritorno. Per i giallorossi, invece, è arrivata sì una vittoria contro il Frosinone, ma la squadra ha mostrato ancora parecchi limiti, soprattutto in fase difensiva. Partita quindi da non sbagliare per proseguire nella lotta per la conquista di un posto in Champions League nella prossima stagione.

Gli altri match della 26a giornata su Dazn

Oltre al derby della Capitale il programma prevede altre due partite di Serie A sulla piattaforma digitale. Si tratta del lunch match Torino-Chievo, fischio d'inizio alle ore 12.30 e di Genoa-Frosinone che va in scena alle ore 15. Allo stadio Olimpico Grande Torino la squadra di Mazzarri va a caccia di punti per consolidare le ambizioni europee, l'avversario è la fanalino di coda del campionato, il Chievo. Nell'ultimo turno i granata si sono imposti per 2-0 sull'Atalanta, mentre i veronesi non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro il Genoa. Per il Frosinone è arrivata una sconfitta contro la Roma, mentre appunto la squadra di Prandelli si è dovuta accntentare del pari al Bentegodi.

Tutte le partite su Dazn

Lazio-Roma (sabato 2 marzo 2019, ore 20.30)

Torino-Chievo (domenica 3 marzo 2019, ore 12.30)

Genoa-Frosinone (domenica 3 marzo 2019, ore 15)