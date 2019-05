Sports Illustrated venduta per 110 milioni di dollari a Authentic Brands

Meredith Corporation ha ceduto per 110 milioni di dollari la proprietà intellettuale della rivista Sports Illustrated ad Authentic Brands, società specializzata nello sviluppo di brand. Secondo gli accordi, Meredith rposeguirà nella pubblicazione della rivista e a curare il sito online di Sports Illustrated per almeno due anni, pagando una licenza ad Authentic Brands, il cui obiettivo è proprio quello di valorizzare il marchio.

Jamie Salter, fondatore e Ceo di Authentic Brands, ha spiegato al Wall Street Journal che Sports Illustrated "ha autorità e il rispetto di tutti gli atleti del mondo". Meredith aveva preso Sports Illustrated nel novembre del 2017 insieme ad altre riviste del marchio Time Inc. per 2,8 miliardi di dollari; da allora, ha venduto anche altri asset acquistati con quell'intesa, come le riviste Time (190 milioni di dollari) e Fortune (150 milioni di dollari).