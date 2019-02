Star Wars e spade laser. In Francia il duello è sport ufficiale

Star Wars e il duello con le spade laser che ha reso celebre le gesta di Luke Skywalker in Francia è diventato uno sport ufficialmente riconosciuto dalla Fédération Française d’Escrime – FFE (federazione di scherma francese), esattamente come le tre specialità olimpiche (fioretto, spada e sciabola).

Secondo Serge Aubailly, il segretario nazionale della federazione può essere una mossa per rilanciare la scherma. Se nei decenni passati molti giovani si erano avvicinati grazie ai film di cappa e spada, ora i ragazzi di oggi possono essere affascinati dalla popolarità della saga di Star Wars e dal fascino della spada laser. “I giovani di oggi… non praticano sport e si esercitano solo con i pollici – ha dichiarato il segretario generale della Federazione Serge Aubailly ad AP News – Sta diventando difficile (convincerli a) fare uno sport che non ha niente in comune con l’uscire dal divano e giocare con i pollici. Ecco perché stiamo cercando di creare un legame tra la nostra disciplina e le tecnologie moderne, quindi partecipare a uno sport diventa naturale”.

Ogni scontro con le spade laser ha una durata di tre minuti e i duellanti, che si sfidano all’interno di un’arena circolare, devono portare a segno 15 punti o raggiungere il maggior numero di punti nel tempo a loro disposizione.

In Francia stiamo parlando di uno sport vero e proprio. Chissà che la passione non contagi altri Paesi. L'Italia è patria della scherma e ha tantissimi appassionati di Star Wars, magari anche il nostro Paese prima o poi importerà il duello con le spade laser come sport ufficiale. Da qui a sognare sfide olimpiche il passo non è brevissimo, però chissà...