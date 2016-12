Steaua Bucarest addio, dalla Coppa Campioni alla quarta serie rumena



La Steaua Bucarest scompare dalla serie A rumena. La notizia arriva dopo che la corte ha deciso in favore del Ministero della Difesa nella causa con il club del patron Gigi Becali. La squadra al momento presente in Liga 1 di Romania non potrà più fregiarsi dello storico appellativo Steaua Bucarest, e cambierà il suo nome probabilmente in FCSB. Il caos è venuto fuori dopo che il Ministero della Difesa ha accusato la società di Becali di essersi appropriata di nomi, colori e stemma del club fondato dal governo nel 1947 come squadra dell'esercito, vincendo già una prima volta nel 2004 quando l'Alta Corte impose Becali, a capo dell'ormai ex Steaua dagli anni novanta, di modificare lo stemma. Becali dovrà anche pagare un risarcimento di 37 milioni. "È finita, chiuderemo questa storia da domani - ha detto una fonte del club a ProTV -. Non possiamo usare il nome Steaua. Non so cosa accadrà, ora pensiamo alla partita contro la Dinamo".



LA STEAUA BUCAREST RINASCE IN 4° SERIE RUMENA CON MARIUS LACATUS



Una nuova Steaua Bucarest rinascerà. Il club, il più titolato di Romania vanta 26 campionati, 22 coppe nazionali, 6 supercoppe e la Coppa dei Campioni vinta nel 1986 ai rigori contro il Barcellona grazie alle prodezze di Helmuth Duckadam. Senza dimenticare la finale conquistata due anni dopo e persa 4-0 contro il Milan di Gulllit e Van Basten. La Steaua Bucarest rinascerà in Liga IV, la quarta serie rumena, sotto la direzione tecnica dell'ex esterno della Fiorentina Marius Lacatus.