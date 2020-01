Stefano Sensi, campagna di beneficenza per Special Olympics Italia Onlus

Stefano Sensi lancia una campagna di beneficenza per Special Olympics Italia Onlus e porta i fan al derby di San Siro Sostenendo la campagna di raccolta fondi su Wishraiser per Special Olympics Italia Onlus, i donatori potranno incontrare Sensi e assistere al match Inter-Milan il 09 Febbraio dai suoi posti vip Milano, xxx - Su www.wishraiser.com/sensi è online la nuova campagna di beneficenza con Stefano Sensi, che mette in palio per i donatori la possibilità di vincere un premio speciale. I fan dell’Inter e di Sensi non solo sosterranno l’impegno di Special Olympics Italia Onlus, ma potranno anche vivere un’esperienza emozionante con il campione che include: un viaggio per due persone a Milano per assistere al match Inter-Milan del 09 Febbraio dai suoi posti riservati allo stadio San Siro, la sua maglia autografata con dedica e una cena con lui nel suo ristorante preferito a Milano subito dopo la partita. Un’esperienza irripetibile per tutti i fan di Stefano Sensi e gli appassionati del mondo del calcio. Volo e Hotel inclusi per due tifosi interisti da tutta Italia. Le donazioni sosterranno Special Olympics Italia Onlus, la cui attività è finalizzata all’organizzazione e alla promozione di allenamenti ed eventi sportivi per persone con disabilità intellettiva.

Video, campagna di beneficenza per Special Olympics Italia Onlus COME PARTECIPARE PER VINCERE - Partecipare alla campagna e sostenere l’associazione è semplicissimo! Dovrete solo andare su www.wishraiser.com/sensi , cliccare sul bottone “Partecipa” della campagna in questione, selezionare il livello di donazione e il reward desiderato, registrarsi sulla piattaforma, procedere con la donazione e incrociare le dita. Maggiore è la donazione, maggiori sono le chances di vincere l’esperienza in palio. Come riconoscimento per il supporto all’associazione ogni utente riceverà sempre un reward a fronte della donazione effettuata, come i gadget del merchandising ufficiale della campagna. Al termine del contest avverrà l’estrazione attraverso un sistema randomico che decreterà il vincitore dell’esperienza premiale. Stefano Sensi ha voluto creare e promuovere la sua campagna di raccolta fondi per supportare l’impegno e i progetti di Special Olympics Italia Onlus. Oltre all’incredibile esperienza allo stadio San Siro insieme a Stefano Sensi, per ogni donazione effettuata l’utente riceverà un reward esclusivo come: maglie autografate da Sensi, pallone autografato, scarpini da lui indossati e autografati e tanto altro ancora.

SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS - Special Olympics Italia Onlus è riconosciuto a livello mondiale dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale). In Italia, presente da 36 anni, è riconosciuto come Associazione Benemerita dal

CONI e dal CIP e opera in tutte le regioni. Sono 18.000 gli atleti e 7.556 i volontari che ogni anno contribuiscono all’organizzazione di 204 eventi. Lo sport, offrendo continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità, diventa un efficace strumento di riconoscimento sociale e di gratificazione. L’impegno sportivo apre alle relazioni sociali e all’acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé che determina la conquista di una sempre crescente autonomia, nello sport così come, parallelamente, nella vita. La campagna di raccolta fondi con Stefano Sensi andrà a sostenere i numerosi progetti di Special Olympics Italia Onlus, rivolti ad atleti con disabilità intellettive e non; questi sono finalizzati a offrire una maggiore opportunità agli atleti di confrontarsi e creare momenti di integrazione per determinare un cambiamento positivo nella comunità. Lo sport unisce, aiuta la comprensione e la conoscenza, favorendo una cultura del rispetto alla quale educare i giovani.

<<Rimango sempre contento quando incontro giovani talenti dello sport che dimostrano di avere una grandissima sensibilità e mettono al primo posto il dare agli altri - afferma Mario Salsano, CEO di Wishraiser - Stefano ha conosciuto la realtà di Special Olympics Italia Onlus e ne ha subito sposato la causa, entusiasta anche del fatto di poter unire qui su Wishraiser la beneficenza e il gioco, che è proprio il nostro obiettivo. La partnership tra noi e Special Olympics Italia Onlus è nata ad inizio 2019 attraverso una campagna di successo con il telecronista di basket Flavio Tranquillo. Al momento

abbiamo coinvolto in questa partnership anche Diletta Leotta e DAZN e molti altri testimonial stanno arrivando in piattaforma a sostegno di Special Olympics Italia Onlus>>.

WISHRAISER - Wishraiser.com è la prima piattaforma di contest benefici in Europa che permette a personaggi famosi e influencer del web di realizzare campagne di raccolta fondi a favore di associazioni non profit. Wishraiser ha già collaborato con personaggi di spicco come: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Christian Vieri, Alessandra Amoroso, Ettore Messina, Flavio Tranquillo, Juan Cuadrado, Lele Adani, Samuel Eto'o, Miralem Pjanic e tanti altri, che hanno coinvolto decine di migliaia di donatori. Attualmente in piattaforma campagne con testimonial del mondo dello sport come il campione di tennis Matteo Berrettini.