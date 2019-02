Super Bowl 2019: 5,25 milioni di dollari per spot da 30'' SUPER BOWL 2019 NEWS

Super Bowl: 5,25 milioni di dollari per uno spot da 30 secondi

Cinque milioni di dollari. E' il costo per uno spot da 30 secondi mentre va in scena il Super Bowl. La finalissima del campionato di football americano si giochera' domenica 2 febbraio al Mercedes Benz Stadium di Atlanta (Georgia, USA). In campo Los Angeles Rams e New England Patriots. Costi record dunque per uno spot pubblicitario che negli anni ha subito un aumento di oltre il 23%. Uno spazio di 30 secondi arrivera' a costare 5,25 milioni di dollari, pari a 4,58 milioni di euro. Nell'ultimo decennio il costo e' addirittura quasi raddoppiato rispetto ai 2,69 milioni di dollari richiesti per una pubblicita' di 30 secondi nel 2008, secondo i dati Nielsen.

Molto e' cambiato da quando nel 1967 in occasione del primo Super Bowl le televisioni richiedevano fino a 42.500 dollari per fare pubblicita' durante la finale, pari a circa 319.522 dollari attuali. Nonostante la crescita sostenuta dei prezzi della pubblicita' negli ultimi anni, gli ascolti televisivi del Super Bowl sono in netto calo: lo scorso anno 103 milioni di persone hanno seguito la partita, un calo addirittura del 7% spetto all'anno precedente. I dati se non altro testimoniano la presa che l'evento riesce comunque ad avere sul pubblico, superando il seguito televisivo grazie alla risonanza che i nuovi media delle piattaforme social possono dare ai marchi che scelgono di fare promozione tramite il Super Bowl.

Che la rivoluzione del digitale potesse fare da volano alle pubblicita' del Super Bowl invece che penalizzare il mezzo televisivo era evidente gia' dal 2000, quando si e' registrata la crescita piu' marcata nei prezzi delle pubblicita' degli ultimi anni, con un aumento del 31 percento grazie alla spesa di nuove startup (dalla vita breve) come Pets.com, un'evoluzione che non e' terminata con l'esplosione della bolla dot-com. Ne e' una prova il successo riscosso negli ultimi giorni dalla pubblicita' della birra Budweiser, che in poco piu' di una settimana ha raccolto quasi 15 milioni di visualizzazioni su YouTube con un video che combina un cane a bordo di un treno merci che attraversa la campagna statunitense con il classico 'Blowing in the Wind' di Bob Dylan, per promuovere come la birra americana per eccellenza sia adesso prodotta interamente con energia eolica. Proprio la casa madre di Budweiser, Anheuser-Busch InBev, ha acquistato sei minuti e mezzo di spazi quest'anno per una spesa totale di 34 milioni di dollari. Addirittura due milioni di visualizzazioni in due settimane sono stati ottenuti da un breve 'teaser' (anticipazione) della vera e propria pubblicita' delle patatine Doritos che sara' trasmesso domenica, con l'artista hip-hop Chance the Rapper e le stelle del pop anni '90 Backstreet Boys.