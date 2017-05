Superbike, Hayden investito: gravi condizioni- "Danno cerebrale preoccupante"

Hayden; bollettino, condizioni restano critiche



Le condizioni di Nicky Hayden restano critiche, non sono migliorate. Il pilota e' troppo debole per essere sottoposto a intervento chirurgico. Il problema maggiore e' rappresentato dall'ematoma cranico. Dal reparto di terapia intensiva e' stato portato in rianimazione. Alle 21,30 l'ospedale Bufalini di Cesena ha emesso un bollettino medico sulle condizioni del motociclista ricoverato da meta' pomeriggio.



HAYDEN, DANNO CEREBRALE PREOCCUPANTE



Le condizioni di Nicky HAYDEN, il pilota di Moto Gp investito da un auto nel pomeriggio, restano molto gravi. E' ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dove è stato sottoposto ad ulteriori esami. A quanti si apprende avrebbe un edema cerebrale diffuso e i medici del reparto rianimazione stanno valutando se creare una fessura nella scatola cranica per ridurre l'edema. Il danno cerebrale è il più grave ma sono state diagnosticate anche delle fratture multiple dorsali e a una gamba. Il pilota della Honda in World Superbike è stato travolto nel primo pomeriggio da una Peugeot 206 CC all'incrocio tra via Ca' Raffaelli e via Tavoleto nel comune di Misano Adriatico, mentre si stava allenando in bici.



Superbike, investito in bici Nicky Hayden: è in gravi condizioni



Grave incidente per il pilota statunitense della superbike, Nicky Hayden, investito da un'auto mentre era in bici a Misano Adriatico. Hayden, che e' stato anche iridato della Motogp, era insieme a un gruppo di ciclisti. Secondo i rilievi della Polizia municipale di Riccione, il pilota sarebbe stato investito da una Renault, scaraventato sul cofano dell'auto, sfondando il parabrezza. Sul posto il 118, l'ambulanza e l'auto medicalizzata: Hayden e' in prognosi riservata all'ospedale 'Infermi' di Rimini.

Il centauro americano 36enne, ora in forza al Team Honda World Superbike, ha corso per anni in MotoGp, vincendo il titolo iridato nel 2006 in sella a una Honda. Nella categoria regina dello moto Hayden ha primeggiato in tre gare salendo 28 volte sul podio e strappando cinque pole position. L'esordio in MotoGP nel 2003 con il team Repsol Honda, stagione in cui ha ottenuto due terzi posti terminando al quinto posto con 130 punti. Nel 2004, si e' invece classificato all'ottavo posto finale con 117 punti e nel 2005, terzo con 206 punti, prima di diventare iridato, l'anno successivo. Dopo tredici anni nella Motogp, nel 2016 Hayden e' passato al mondiale Superbike con il team Honda World Superbike.