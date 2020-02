SuperBowl: rimonta dei Kansas City, vincono dopo 50 anni trascinati da Mahomes

Con una straordinaria rimonta negli ultimi sei minuti di partita, i Kansas City Chiefs hanno superato i San Francisco 49ers 31-20, conquistando il loro secondo Super Bowl, a distanza di cinquant’anni dal primo. Grande protagonista il giovane quarterback dei Chiefs, Patrick Mahomes, 24 anni, autore di un touch down e dei tre assist vincenti, tra cui uno di quaranta metri, che hanno permesso a Kansas di passare, negli ultimi sei minuti, da 10-20 a 31-20.

Texano, figlio di un ex giocatore professionista di baseball, Mahomes ha vinto la sfida a distanza con l’altro protagonista atteso della finale, l’italoamericano di origini abruzzesi Jimmy Garoppolo, 28 anni, di Arlington, Illinois. Il quarterback dei 49ers ha condotto per tre quarti e mezzo, crollando nel finale quando non è riuscito a trovare la giocata vincente, facendosi prima intercettare un lancio e poi placcare nell’ultima azione chiave. Se San Francisco ha mancato il sesto successo della sua storia, che l’avrebbe messa sul podio delle franchigie più vincenti di sempre, per Mahomes è il primo Super Bowl, così come per il tecnico, Andy Reid, arrivato al successo più grande della sua carriera, a 60 anni, dopo 222 vittorie. Rispetto alla finale deludente dell’anno scorso, la partita che si è giocata a Miami davanti a 64 mila spettatori, e seguita da un centinaio di milioni di telespettatori, è stata nel segno della grande energia, anche all’intervallo, momento molto atteso, dove Shakira, 43 anni compiuti proprio ieri, e Jennifer Lopez, 50, entrambe in splendida forma, hanno dominato la scena con uno spettacolo mozzafiato fatto di ritmo e coreografie mozzafiato. In campo due squadre non da meno, molto determinate, veloci, compatte, con Kansas apparsa più fluida in attacco nel finale, grazie al talento di Mahomes, mentre i 49ers non sono riusciti a fare punti negli ultimi 15 minuti. Il successo dei Chiefs è stato celebrato, subito dopo la fine, dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che si è complimentato con i campioni: “Congratulazioni - ha scritto su Twitter - per la fantastica rimonta. Siamo orgogliosi di voi e del grande Stato del Missouri, siete i veri campioni”.