Supercoppa: Juventus-Milan 1-0. Gol di Ronaldo

E' finita 1-0 la Supercoppa tra Juventus e Milan a Gedda, con gol di Ronaldo.

CALCIO: SUPERCOPPA, TIFOSO INVADE CAMPO E SCATTA SELFIE CON RONALDO

E' iniziata con un'invasione di campo la sfida per la Supercoppa tra Juventus e Milan a Gedda. Un tifoso è entrato sul terreno di gioco nel primo minuto di gara e si è avvicinato a Cristiano Ronaldo per scattare un selfie, prima di essere rincorso e raggiunto dagli addetti alla sicurezza che lo hanno accompagnato fuori dal terreno di gioco.

SUPERCOPPA, GIALLO HIGUAIN: SPARITO DALLA FOTO. ANDRA' AL CHELSEA?

A poche ore dal calcio d'inizio della finale di Supercoppa Italiana, l'attaccante dei rossoneri, Gonzalo Higuain, e' stato al centro di un piccolo giallo. L'ex Real Madrid, Napoli e Juventus (che ancora ne detiene il cartellino) non e' apparso in una foto di gruppo pubblicata in mattinata sull'account Twitter del Milan, quando l'intera squadra ha posato per una foto con il ministro dello Sport saudita, Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal. Notata l'assenza del Pipita dagli utenti social, il club meneghino ha prima fatto sapere che l'assenza era legata al fatto che il giocatore si stava sottoponendo a un trattamento curativo, per poi modificare questa versione, annunciando una leggera febbre che avrebbe colpito il calciatore. Prima del cambio di versione, la squadra rossonera ha pubblicato altre foto sui social che mostrano la squadra impegnata in alcuni esercizi di risveglio muscolare nell'hotel di Gedda in cui e' ospitata. Anche queste immagini rivelano l'assenza di Higuain. Secondo l'emittente Sky, l'attaccante argentino ha effettivamente qualche linea di febbre e ieri sera aveva 38,5 C. Eppure diversi commentatori sportivi e tifosi legano questa assenza alle voci di mercato riguardo il Pipita, che sarebbe vicino al Chelsea di Maurizio Sarri, suo ex allenatore al Napoli. Queste indiscrezioni sono legate anche alla mancata partenza per il regno arabo del direttore generale dell'area tecnica del Milan, Leonardo.

"Higuain? Non mi stupirei se non giocasse, quando ballano tanti milioni non puoi rischiare che si faccia male", ha detto oggi il giornalista Stefano De Grandis a Sky Sport 24. "Puo' ancora giocare se e' sotto contratto, ma l'alternativa e' Cutrone, ci sta far giocare chi e' in forza e in entusiasmo tra le tue fila". Anche l'ex difensore milanista Giuseppe Pancaro e' intervenuto sulla questione. "Contro la Juventus farei giocare quelli che ritengo i migliori per vincere la partita. Se Cutrone sta meglio, farei giocare lui e non Higuain" ha detto l'ex giocatore ai microfoni di RMC Sport. "Se Higuain e' d'accordo a rimanere, fossi nel Milan lo terrei. E' ancora un giocatore fortissimo". Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Leonardo sta cercando un sostituto per l'argentino prima di lasciarlo al Chelsea di Maurizio Sarri, che potrebbe lasciare libero Alvaro Morata, possibile sostituto dell'argentino in quel di Milano. Alcune statistiche pubblicate dal quotidiano britannico The Sun, mostrano come lo spagnolo che ha deluso a Londra ha comunque offerto prestazioni migliori rispetto all'argentino: in 20 presenze tra campionato e coppa, Higuain ha segnato 8 goal, in luogo dei 7 messi a segno da Morata in 14 apparizioni in campo. L'argentino ha segnato un gol ogni 216,3 minuti, rispetto alla media di uno ogni 168 dell'ex giocatore del Real Madrid. Il Pipita ha tirato 4 volte in porta ogni 90 minuti, mentre la media dello spagnolo e' di 4,1, con un'accuratezza del 37% rispetto 32,5% dell'argentino. Higuain e' attualmente in prestito al Milan dalla Juventus. Il contratto prevede un prestito da 18 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 36 milioni. Le voci degli scorsi giorni su Morata non sono state confermate, mentre il Milan potrebbe convincere il presidente del Genoa Preziosi a cedere l'attaccante polacco Kryzstof Piatek, vice-capocannoniere in Serie A. Secondo le ultime indicazioni di Sportmediaset, il Genoa ha gia' detto no alla proposta da circa 30 milioni pervenuta dal West Ham. Sportitalia riporta intanto la notizia che il club di Genova avrebbe gia' messo gli occhi sul possibile sostituto del bomber polacco, il connazionale Karol Swiderski, centravanti classe '97 che milita attualmente nelle fila del Jagiellonia, club della citta' polacca di Bialystok.