Supercoppa italiana al Milan. Batte la Juventus a Doha

Si è conclusa ai rigori, con la vittoria del Milan, la SuperCoppa italiana allo stadio di Doha in Qatar tra i rossoneri e la Juventus. Dopo essere arrivati alla fine dei tempo supplementari in pareggio 1-1, ai rigori finisce 4-5. Per il Milan è il settimo trofeo. Raggiunta la Juve nell'Albo d'Oro

Il 2016 si chiude all'insegna del Milan. I rossoneri di Vincenzo Montella si impongono nella Supercoppa Italiana allo Jassim Bin Hamad Stadium di Doha, battendo la Juventus 5-4 al termine dei calci di rigore. Decisivo il rigore parato da Gigio Donnarumma a Dybala, poi Pasalic ha segnato per i rossoneri quello decisivo. E' la Juventus a prendere per prima le redini del gioco, facendo valere la sua maggiore fisicita' ed arrivando per tre volte alla conclusione con Sturaro, Mandzukic ed Alex Sandro nei primi dieci minuti. Donnarumma si supera al 17', quando e' molto bravo ad opporsi ad un'incursione di Sturaro dopo una sponda (forse fallosa) di Mandzukic. Sul calcio d'angolo successivo pero', il portiere del Milan non puo' niente sulla conclusione di Chiellini, bravo ad anticipare il suo marcatore Romagnoli. Il Milan prova a reagire con Suso, ma il suo tiro a girare dalla destra finisce fuori di poco. Il gol riesce a scuotere il Milan sul piano del gioco, ma non dal punto di vista delle occasioni da rete, anche perche' gli attaccanti rossoneri sembrano avere le polveri bagnate. A sette minuti dal termine della prima frazione di gioco pero', i rossoneri pervengono al pareggio: discesa sulla fascia destra di Suso e palla a girare in area, con Bonaventura che e' bravissimo ad anticipare di testa Rugani e Lichtsteiner e ad infilare Buffon. La Juve non ci sta e prova ad infilare di nuovo Donnarumma con il solito Sturaro, ma la sua conclusione viene miracolosamente deviata in corner dal bravissimo Abate.

Nella ripresa i ritmi sembrano piu' blandi, ma e' il Milan ad accenderla dopo dieci minuti, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Romagnoli colpisce una clamorosa traversa. Immediata risposta della Juve, con un gran tiro da fuori area di Khedira di destro e la risposta da grande portiere di Donnarumma in corner. Ci provano ancora i rossoneri sulla corsia di destra, con Kucka che si inventa un cross rasoterra sul quale Bacca non riesce ad arrivare. Molto piu' Milan che Juve comunque, in questa fase della gara, tanto che Allegri decide di giocarsi la carta Dybala al posto di Pjanic. Mossa coraggiosa quella del tecnico bianconero che affianca la Joya a Higuain e Mandzukic. Subito gli attaccanti bianconeri si producono in combinazioni interessanti, ma la difesa del Milan, anche con un po' di fortuna, si salva. Alla mezz'ora proprio Dybala, servito da Marchisio da fuori area, fa partire un tiro fortissimo di sinistro che si perde per pochi centimetri a lato di Donnarumma. L'argentino ci prova pochi minuti piu' tardi e questa volta il portiere del Milan para in due tempi. Da un portiere all'altro, a dieci minuti dal termine, sul primo guizzo della partita di Bacca di testa su cross dell'imprendibile Suso, e' Buffon a mano aperta a negare al Milan la gioia del vantaggio. Si arriva cosi' ai tempi supplementari, che si aprono con un'occasione colossale sciupata da Bacca, che sull'ennesima iniziativa di Suso, tutto solo davanti a Buffon stoppa il pallone invece che tirare, favorendo il recupero di Chiellini. La Juventus e' sulle gambe e il Milan la chiude nella propria meta' campo. Con il passare dei minuti le energie calano per tutti e torna a rifarsi viva la Juventus che segna con Evra, ma l'arbitro annulla giustamente per un netto fuorigioco. Il match point a tre minuti dal termine capita sui piedi di Dybala, ma la sua conclusione da ottima posizione finisce clamorosamente alta. Prova a rifarsi dell'errore l'argentino a un minuto dalla fine, ma sulla sua conclusione e' Donnarumma a dire di no. All'ultima azione la Juve protesta per un presunto tocco di mano di De Sciglio, ma Damato non se la sente di decretare il penalty. Si arriva quindi ai calci di rigore, dove dopo gli errori di Mandzukic e Lapadula, Donnarumma para un grande rigore a Dybala, mentre Pasalic segna la rete che vale il ventinovesimo titolo rossonero dell'era Berlusconi.

Solo un precedente tra le due squadre in Supercoppa Italiana, giocato il 3 agosto 2003 al Giants Stadium di East Rutherford a New York; a vincere il trofeo fu la Juventus di Marcello Lippi. Nei tempi regolamentari la sfida termino' 0-0, nei supplementari Trezeguet rispose a Pirloe e ai rigori vinse la Signora (5-3). Il club bianconero ha in bacheca 7 Supercoppe Italiane vinte nel 1996, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 mentre i rossoneri ne hanno 6, vinte nel 1989, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011.

Calcio: Donnarumma "giocato alla pari, trofeo per Berlusconi"

"E' stata un'emozione indescrivibile, provo una gioia immensa, ancora non ci posso credere". Queste le parole del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ai microfoni della Rai, subito dopo aver conquistato con il suo Milan la Supercoppa Italiana. "Abbiamo giocato alla pari con loro - ha aggiunto - fa piacere vincere con tutti questi italiani in campo. Una vittoria cercata, voluta, frutto del duro lavoro. La dedichiamo al presidente". Merito della squadra ma anche di Montella... "Il mister ci ha dato qualcosa in piu', noi lo seguiamo e lo ringraziamo per quello che ci sta dando".

Calcio: Montella "felice per presidente, vittoria da' fiducia"

"Sono felice soprattutto per i ragazzi, dopo una vittoria del genere possiamo credere ancora di piu' nei nostri mezzi. Oggi, nonostante giocassimo contro una grande squadra, abbiamo meritato la vittoria. Sono contento anche per il presidente Berlusconi che puntava tantissimo a questa vittoria". Con queste parole, l'allenatore del Milan Vincenzo Montella, ha commentato ai microfoni di Rai Uno la vittoria della Supercoppa Italiana della sua squadra. "Siamo partiti contratti, abbiamo sentito l'inesperienza nel disputare partite come queste - ha spiegato poi il tecnico rossonero - poi, una volta preso il gol, abbiamo preso la partita in mano e abbiamo meritato di vincere. Nei supplementari siamo calati e stati fortunati sull'occasione di Dybala che sarebbe stata una beffa".