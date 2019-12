Supercoppa italiana, Juve umiliata. Trionfo della Lazio per 3 a 1

La LAZIO vince la 32esima edizione della Supercoppa italiana battendo 3-1 la Juventus al King Saud University Stadium di Riad, in Arabia Saudita. I biancocelesti, al quinto successo nella competizione, passano in vantaggio al 16' con Luis Alberto, allo scadere il pari bianconero con Dybala. Nella ripresa, minuto 73, il gol firmato dal capitano Lulic, nel recupero il definitivo 3-1 firmato da Cataldi.



Al 5' sul primo corner a favore della Juventus, Strakosha anticipa con un tocco di mano la conclusione di testa di Ronaldo bene appostato. Tre minuti più tardi spazio per Luis Alberto che si accentra e lascia partire un tiro a giro che sorvola la traversa. Al 16' affondo sulla sinistra di Lulic che entra in area, supera De Sciglio e mette la palla sul secondo palo dove Milinkovic appoggia al centro per l'accorrente Luis Alberto che insacca dall'altezza del dischetto. Poco dopo fraseggio Immobile-Luis Alberto con conclusione rasoterra di quest'ultimo bloccata da Szczesny. Al 22' Higuain penetra in area e lascia a Ronaldo che calcia ma non trova lo specchio della porta. La Juventus prova a reagire al colpo subito, CR7 per Dybala, l'argentino da posizione defilata calcia alle stelle. Contropiede LAZIO con Immobile che entra in area, Demiral lo contiene prima dell'intervento di Szczesny. Al 30' punizione dal limite per i bianconeri, se ne incarica Dybala con un tiro a giro che esce di un nulla. Occasione LAZIO al 32', sponda di Immobile per Correa che tenta una conclusione rasoterra su cui Szczesny arriva. Al 38' Luis Alberto per la testa di Lulic, tiro alto. Allo scadere tiro di Ronaldo parato da Strakosha che non blocca, Dybala è pronto a ribadire in gol: 1-1.



L'inizio della ripresa vede una serie di passaggi sporchi al limite dell'area biancoceleste degli attaccanti juventini con tiro finale di Dybala a lato. Sull'altro fronte colpo di testa Correa su invito di Luis Alberto che termina tra le braccia del n.1 bianconero. Destro di Lulic al volo, poco dopo, Szczesny blocca. Sarri richiama in panchina De Sciglio al suo posto Cuadrado. Ancora LAZIO: Immobile si gira, deviazione in angolo di un difensore. Inzaghi rimescola le carte, dentro Cataldi per Leiva e Parolo per Luis Alberto. Nella Juve out Higuain, dentro Ramsey. Al 68' ci prova Immobile, Demiral devia in angolo. Su conseguente corner colpo di testa di Correa e palla fuori di poco con Szczesny battuto. Ramsey per Ronaldo, CR7 dal limite fa partire un tracciante che sorvola la traversa. Al 73' la LAZIO torna in vantaggio: Milinkovic-Savic la mette al centro dove c'è Lulic che si coordina e di destro supera Szczesny. La Juve getta nella mischia Douglas Costa per Matuidi.



Supercoppa: albo d'oro - Albo d'oro della Supercoppa italiana: 1988: Milan 1989: Inter 1990: Napoli 1991: Sampdoria 1992: Milan 1993: Milan 1994: Milan 1995: Juventus (la finale si gioco' a gennaio del '96) 1996: Fiorentina 1997: Juventus 1998: Lazio 1999: Parma 2000: Lazio 2001: Roma 2002: Juventus 2003: Juventus 2004: Milan 2005: Inter 2006: Inter 2007: Roma 2008: Inter 2009: Lazio 2010: Inter 2011: Milan 2012: Juventus 2013: Juventus 2014: Napoli 2015: Juventus 2016: Milan 2017: Lazio 2018: Juventus 2019: Lazio