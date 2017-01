Milan-Torino 2-1: Suso brilla, Bonaventura colpisce. C.Italia, ora c'è la Juve

Kucka e Bonaventura rimontano il Torino (ispirati da Suso): Coppa Italia, sarà Juventus-Milan



Il Milan batte 2-1 il Torino in rimonta negli ottavi di Coppa Italia e si qualifica per i quarti di finale dove affronterà la Juventus allo Stadium il 25 gennaio.

I rossoneri, vanno sotto nel corso di un primo tempo giocano sotto-ritmo per un gol di Belotti al 27': il Gallo viene lanciato in profondità da Benassi e infila Donnarumma in uscita. Lo stesso attaccante granata avrebbe poi la possibilità del 2-0, ma Paletta salva in angolo. La squadra di Montella al 35° vede un bel tiro al volo di Kucka dal limite finire fuori di poco. Nella ripresa il Milan cambia faccia e anche la partita muta. In due minuti Kucka (61') e Bonaventura (63') portano i padroni di casa sul 2-1. In entrambi i gol c'è l'estro di Suso: nel primo l'azione nasce da un suo guizzo con tiro rasoterra a giro che Hart non trattiene (raccoglie Bonaventura che rimette in mezzo per Kukca bravo a colpire in rete). Nel secondo, ottimo anticipo sulla trequarti di Gustavo gomez che serve Suso, cross al bacio dello spagnolo e Bonaventura insacca.

Nel finale Torino in 10 per l'espulsione (doppio giallo) di Barreca (autore tra l'altro di un grave errore sullo 0-0 che ha rischiato di mandare in porta Bonaventura, lo stesso terzino poi ha recuperato su Jack). Il Milan ha almeno un paio di occasioni nitide per il 3-1, in particolare Lapadula (non in grande serata), che viene lanciato in posizione regolare, salta Hart, ma poi si vede respingere la conclusione sulla linea da Moretti.



COPPA ITALIA, ORA JUVENTUS-MILAN



Il Milan passa meritatamente il turno di Coppa Italia e ora affronterà la Juventus in una doppia rivincita: quella della scorsa finale di Coppa Italia (vinta dai bianconeri nei supplementari con gol di Morata) e della rcente Supercoppa Italiana che ha visto i rossoneri prevalere ai rigori dopo l'1-1 dei 120 minuti di match. Non sarà facile comunque per i rossoneri: la Signora ha il dente avvelenato da Doha e allo Stadium vince da 26 partite di fila.

MILAN, BONAVENTURA: "CI PROVEREMO CON LA JUVENTUS. LUNEDI' COL TORINO BISOGNA FARE MEGLIO"



"Nel primo tempo siamo partiti un po’ lenti, la palla girava lentamente. Nella ripresa abbiamo accelerato un po’, sono calati i ritmi della partita e sono venute fuori e nostre qualità. Davanti posso fare qualche gol in più, ma mi piace giocare anche a centrocampo. Non ho preferenze. Con la Juve sarà una sfida difficile, ma ci proveremo. Il Torino è una squadra difficile da affrontare, lunedì dobbiamo fare meglio di stasera".



COPPA ITALIA MILAN-TORINO 2-1 IL TABELLINO



Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate (34' st Calabria), Gomez, Paletta, De Sciglio; Kucka (34' st Pasalic), Sosa (43' st Locatelli), Bertolacci; Suso, Lapadula, Bonaventura. A disp: Storari, Plizzari, Zapata, Ely, Vangioni, Poli, Honda, Cutrone, Bacca. All.: Montella

Torino (4-3-3): Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori (36' st Obi), Baselli (26' st Maxi Lopez); Iturbe (19' st Boyé), Belotti, Ljajic. A disp.: Padelli, Cucchietti, Zappacosta, Ajeti, Carlao, Lukic, Gustafson, Martinez. All.: Mihajlovic

Arbitro: Russo

Marcatori: 27' Belotti (T), 16' st Kucka (M), 18' st Bonaventura (M)

Ammoniti: Lapadula (M), Barreca (T), Abate (M)

Espulsi: Al 42' st Barreca per doppia ammonizione

Note: