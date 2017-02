Wayne Shaw

Sutton, Shaw e la torta mangiata. Il portiere rischia inchiesta per scommesse



Con i suoi 110 chili di stazza e quello spuntino in panchina durante la sfida impossibile di Fa Cup contro l'Arsenal era diventato una star internazionale. Ora, pero', Wayne Shaw, il 46enne portiere di riserva extralarge della squadra di dilettanti del Sutton, rischia una squalifica se non peggio. La Football Association, infatti, sta valutando di metterlo sotto inchiesta dopo che si e' appreso che l'agenzia di scommesse legate al tabloid Sun aveva quotato 8 a 1 la possibilita' che venisse 'beccato' dalle telecamere a mangiare durante la partita, poi persa per 2-0 dal Sutton.



Sutton, Shaw e la torta mangiata: era a conoscenza della scommessa



Lui ha candidamente ammesso di essere a conoscenza della scommessa e di qualche amico e tifoso che aveva puntato, pur negando di averlo fatto personalmente.



Sutton, Shaw e la torta mangiata. Rischia la squalifica



Ora quindi e' passibile di squalifica per violazione dei regolamenti federali che proibiscono anche solo di indurre a scommettere su un comportamento durante una partita, tanto piu' che il Sun ha fatto sapere di aver pagato scommesse superiori alle mille sterline. Shaw si e' giustificato spiegando che non aveva mangiato tutto il giorno e per questo all'intervallo si e' preso un tortino salato con patate e carne che ha deciso di mangiare all'82mo minuto, quando erano gia' state effettuate tutte le sostituzioni. Shaw, peraltro, aveva appena 'lanciato' una nuova linea di salse piccanti per condire le "pies", le tipiche torte salate inglesi ripiene di carne, sfruttando il momento di della sfida con l'Arsenal. Di qui il richiamo del suo presidente, Bruce Elliott, che ha promesso di "riportarlo con i piedi per terra"