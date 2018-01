Tania Cagnotto mamma: è nata la piccola Maya

È nata la figlia della tuffatrice Tania Cagnotto e del marito Stefano Parolin. La piccola Maya, è venuta al mondo nel pomeriggio di martedì 23 gennaio, con una settimana di anticipo rispetto al termine previsto all'inizio della gravidanza. La bambina pesa 3 chili e 40 grammi.

"Vedo il parto come un salto nel vuoto, ma non come quelli che faccio in piscina, perché lì sono abituata e preparata, qui ho la sensazione che ti puoi preparare finché vuoi, ma non sarà mai come te lo immagini", aveva raccontato la fuoriclasse bolzanina un paio di mesi fa.

TANIA CAGNOTTO MAMMA: E' NATA MAYA. IL POST SU INSTAGRAM

"Nessuno stato è così simile alla pazzia da un lato,e al divino dall’altro quanto l’essere incinta.La madre è raddoppiata,poi divisa a metà è mai più sarà intera. (Erica Jong) #waitingforyou"