Tania Cagnotto, l'ultimo tuffo (a bomba): vittoria e addio. "Non ho rimpianti"

Tania Cagnotto, l'ultimo tuffo (a bomba): vittoria e addio ai tuffi



Tania Cagnotto chiude la sua carriera, a due giorni dal suo 32esimo compleanno, con l'ultima vittoria: nella piscina Monumentale di Torino la campionessa bolzanina ha trionfato ai Campionati Italiani Assoluti da 1 metro. E ha regalato il tuffo a bomba al pubblico. "Me l'hanno chiesto sui social", ha raccontato la stessa Cagnotto.



Tania Cagnotto: "Nel tuffo a bomba c'era felicità, malinconia, mi stava venendo da piangere prima dell'ultimo tuffo. Ero agitata, avevo paura di sbagliare"



"Nel tuffo a bomba c'era felicità, malinconia, mi stava venendo da piangere prima dell'ultimo tuffo. Ero agitata, avevo paura di sbagliare tuffo. L'adrenalina ha fatto miracoli, ho sentito il cambiamento in gara, trovando più forza, più concentrazione. Le due medaglie olimpiche insieme al titolo iridato sono i momenti che non dimenticherò mai. Dopo Rio non ho alcun rimpianto. Diventare mamma? Non posso e non voglio programmare almeno questo nella vita. Ho bisogno di godermi la vita e di un po' di tregua. In futuro sì, e vorrei anche più di un figlio, ma con calma, senza fretta...", spiega Tania Cagnotto che ora ha davvero chiuso la sua immensa carriera da sportiva.



TANIA CAGNOTTO, TUFFO A BOMBA CHIUDE UNA CARRIERA INCREDIBILE



Tania Cagnotto ha disputato 5 Olimpiadi, l'ultima a Rio de Janeiro dove ha vinto un argento dai 3 metri sincro con Francesca Dallapé, ed un bronzo dai 3 metri individuali. La fuoriclasse di Bolazano ha fatto una striscia di 6 Mondiali consecutivi sul podio, l'ultimo dei quali con l'oro da un metro. Per un totale di 10 podi iridati, senza dimenticare i 20 titoli vinti in Europa.