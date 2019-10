Sport

Venerdì, 11 ottobre 2019 - 17:12:00 Tennis, Berrettini batte Thiem ed è in semifinale a Shangai 2019 Matteo Berrettini è approdato in semifinale nel torneo Masters 1000 di Shanghai, superando in due set, 7-5, 6-4, l'austriaco Dominik Thiem