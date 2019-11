Tennis: Berrettini primo italiano a vincere match alle ATP Finals

Matteo Berrettini vince la sua prima partita in carriera alle Finals di Londra superando 7-6 6-3 l'austriaco Dominic Thiem. Si tratta del primo successo asoluto per un atleta italiano nel torneo a cui partecipano gli otto migliori tennisti della stagione. Alla fine del match, l'ultimo del girone Borg, Berrettini ha voluto ringraziare la famiglia e il team dando appuntamento al prossimo anno: "È stata una stagione fantastica. Voglio tornare qui il prossimo anno". Quella del 2020 sarà l'ultima edizione a Londra dato che, a partire dal 2021, sarà la città di Torino ad ospitare la manifestazione. Quella contro Thiem è stata anche l'ultima partita del tennista romano. A causa delle prime due sconfitte nel girone eliminatorio con Djokovic e Federer, Berrettini non è riuscito a qualificarsi per le semifinali.