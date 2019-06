Tennis, Berrettini trionfa nell'ATP 250 di Stoccarda: Matteo quasi in top-20

Matteo Berrettini vince il torneo Atp 250 di Stoccarda (erba, montepremi 679.015 euro). Il 23enne romano, numero 30 del mondo, sconfigge in finale il 18enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4, 7-6 (13-11) in un'ora e 47 minuti. Per Berrettini si tratta del terzo torneo Atp vinto in carriera (il primo a luglio 2018 sul rosso di Gstaad), il secondo in questa stagione. Per l’Italia è il 66° titolo Open, il quarto dell’anno dopo Buenos Aires (Cecchinato), Montecarlo (Fognini) e per l'appunto a Budapest con Berrettini (contro Filip Krajinovic). Ora il 23enne azzurro è numero 22 del mondo a pochi punti dall’ingresso nei top 20.

TENNIS: ATP HALLE, SEPPI SUPERA LE QUALIFICAZIONI ED ENTRA NEL MAIN DRAW

Andreas Seppi ha centrato la qualificazione al tabellone principale del 'Noventi Open', torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. Al turno decisivo il 35enne di Caldaro, numero 72 del ranking mondiale, ha liquidato per 6-3, 6-2 il tedesco Mischa Zverev, numero 119 Atp (fratello maggiore del top player Alexander). Nel main draw Seppi raggiunge dunque Matteo Berrettini: il 35enne altoatesino, numero 72 Atp, debutterà contro il tedesco Mats Moraing, numero 222 Atp, promosso anche lui dalle qualificazioni (nessun precedente), mentre il 23enne romano, numero 30 Atp, grande protagonista questa settimana a Stoccarda, è stato sorteggiato al primo turno contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 17 del ranking mondiale e sesta testa di serie (il 27enne di Tbilisi conduce per 2 a 1 nel bilancio dei precedenti, ma Berrettini ha vinto l'ultimo, lo scorso anno al primo turno di Winston Salem). I vincenti di questi due match si affronteranno al secondo turno. La prima testa di serie è lo svizzero Roger Federer, numero 3 del ranking mondiale e nove volte vincitore sui prati tedeschi (2003-2006, 2008, 2013-2015 e 2017), dove dodici mesi ha ceduto in finale al croato Borna Coric, numero 14 Atp e quarto favorito del seeding in questa edizione. La seconda testa di serie è il tedesco Alexander Zverev, numero 5 Atp e la terza è il russo Karen Khachanov, numero 9 Atp.