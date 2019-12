Tennis, la confessione della Schiavone: "Ho avuto un tumore”. VIDEO

"Mi hanno diagnosticato un tumore maligno. E' stata la lotta più dura in assoluto che ho mai affrontato (…) e la cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia e quando me lo hanno detto qualche giorno fa sono esplosa dalla felicità”. Francesca Schiavone, attraverso un filmato postato su Twitter, annuncia della sua terribile esperienza che ha superato senza non poca fatica. L'ex campionessa di tennis, vincitrice del Roland Garros nel 2010, ha nel volto ancora i segni della malattia: capelli rasati, il viso scavato. Ma la leonessa del tennis italiano ha vinto anche questa battaglia.

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX