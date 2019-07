Tennis, Fognini furioso a Wimbledon: "Maledetti! Scoppiasse una bomba"

"Ma e' giusto giocare qua? Maledetti inglesi, guarda. Maledetti inglesi... Scoppiasse una bomba su sto circolo, una bomba deve scoppiare!". La rabbia di Fabio Fognini, pronunciate chiaramente nel corso del secondo set del match perso contro Tennys Sandgren al terzo turno di Wimbledon scatenano le polemiche e diventano virtuali sul web. La rabbia del 32enne ligure, infastidito dal pubblico, era rivolta contro gli organizzatori che avevano programmato il match sul campo numero 14. Adesso Fognini rischia una pesante sanzione.

"La frustrazione ti fa fare degli sbagli, se ho offeso qualcuno chiedo scusa". Sono le parole di Fabio FOGNINI in merito alle sue imprecazioni durante il match di terzo turno a Wimbledon perso contro Tennys Sandgren. Nel corso del secondo set ha esclamato 'ma è giusto giocare qua? Maledetti inglesi maledetti, scoppiasse una bomba su questo circolo qua, una bomba deve scoppiare qua', infuriandosi sulla scelta degli organizzatori di programmare il suo match sul campo 14. "Capita di sbagliare, ero frustrato perché non stavo giocando come avrei voluto", aggiunge il numero 10 del mondo.