Tennis: Us Open, Serena Williams in semifinale dopo 100esimo trionfo

Serena Williams si aggiudica la sua centesima vittoria nei singoli agli Us Open di tennis e torna in semifinale dopo aver battuto Wang Qiang in 44 minuti con un punteggio di 6-1, 6-0.

Nella notte che ha sancito l’eliminazione di Roger Federer, l’altro mostro sacro impegnato a New York, Serena Williams ha inflitto un poderoso 6-1 6-0 a Qiang Wang in appena 44 minuti, sancendo così il 100mo successo in carriera agli US Open, a meno uno dal record di Chris Evert, e le garantisce l’accesso alla 13ma semifinale in carriera a Flushing Meadows, la 38ma complessiva a livello Slam