Thiago Silva, addio Juventus. "Psg, rinnovo fino al 2020"



Il Psg, infatti, ha annunciato il rinnovo di THIAGO SILVA fino al 2020. Il 32enne difensore brasiliano, ex Milan, aveva un contratto fino al 2017 con un'opzione per la stagione successiva, ma si e' legato al club parigino per altri tre anni e mezzo. Addio alla Juventus, che sognava di prenderlo a parametro zero in estate.



THIAGO SILVA E IL PSG, STORIA INIZIATA NEL 2012 DOPO L'ADDIO AL MILAN



Arrivato a Parigi nel luglio 2012 (addio al Milan doloroso, doppia cessione al Psg con Ibrahimovic), THIAGO SILVA e' diventato presto capitano della squadra e ha vinto con i parigini ben 11 trofei: 4 scudetti, 2 Coppe di Francia, tre Coppe di Lega e due Supercoppe.



THIAGO SILVA: "PSG CLUB MERAVIGLIOSO"



"Per me e' una grande gioia rinnovare il contratto con il Psg, qui ho trovato un club meraviglioso e sono orgoglioso di essere il capitano di una squadra che ha vinto tutto in Francia e si e' guadagnata il rispetto di tutta Europa. Abbiamo ancora molti grandi sogni da realizzare. Sono convinto che ci riusciremo e che continueremo a dare gioia ai nostri tifosi". Soddisfatto anche il presidente Nasser Al-Khelaifi. "Il nostro e' un capitano straordinario per le sue capacita' tecniche e la sua personalita'. I nostri tifosi hanno sempre apprezzato il suo spirito combattivo ed e' un esempio per tutti".