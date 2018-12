Tifosi Lazio, ministro Trenta: “Più duri con chi attacca le forze dell’ordine”

Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, è intervenuta a 24Mattino di Maria Latella e Oscar Giannino su Radio 24 per commentare l’aggressione al carabiniere da parte dei tifosi della Lazio dopo il match di Europa League contro l'Eintracht Francoforte: "Non sappiamo ancora chi sono gli aggressori, le indagini sono in corso, ma bisogna cominciare a essere un po’ più duri con chi attacca le forze dell’ordine. Dobbiamo essere sicuri che queste persone non siano arrestate e poi rilasciate in poco tempo, ma vengano perseguite. Ogni volta che viene attaccato un poliziotto o un carabiniere viene attaccato lo Stato".

"Noi dobbiamo dare dei segnali precisi. Quest’anno sono stati feriti 1517 carabinieri, e di questi il 49% ha riportato lesioni con prognosi superiore ai 5 giorni. Credo che dobbiamo difendere i nostri uomini, è necessaria la certezza dell’intervento nei confronti di coloro che si sono macchiati di queste colpe. Non sempre è stato fatto", conclude il ministro Elisabetta Trenta a Radio 24.