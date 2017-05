Tiger Woods arrestato per guida in stato d'ebrezza

Usa: arrestato Tiger Woods per guida in stato d'ebrezza

L'ex numero 1 del golf mondiale Tiger Woods e' stato arrestato dalla polizia in Florida per guida in stato d'ebrezza. Il campione e' stato successivamente rilasciato. L'arresto e' avvenuto nella cittadina di Jupiter. In tutto la detenzione e' durata poco piu' di tre ore. Si tratta di un momento difficile nella vita e nella carriera di Woods, che nei mesi scorsi aveva annunciato di lasciare, ma solo temporaneamente, le competizioni per curare i suoi problemi alla schiena. Per questo lo scorso aprile si era sottoposto ad un intervento chirurgico.